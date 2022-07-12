Serdar Saatçı'dan 'tekmeli' tepki

Beşiktaş, hazırlık maçında Çekya'nın Viktoria Plzen takımıyla 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna giren Serdar Saatçı, Valerien Ismael'den "Bu tempoyla oynayacaksan oynama" uyarısı aldı.

83. dakikada kenara gelen Serdar Saatçı, değişiklik kararından memnun kalmadı.

Genç oyuncunun, değişikliğin ardından doğrudan soyunma odasına giderek kapılara tekme attığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili olarak ise Beşiktaş'ın, 'disiplinsiz hareketler sebebiyle' oyuncuya ceza keseceği ifade edildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar da, oyuncunun bu hareketinden sonra sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.