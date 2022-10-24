Serdar Saatçı ilk maçında oyundan atıldı

Beşiktaş’ın sezon başında kampta kadro dışı bıraktığı ve ardından Portekiz Ligi ekiplerinden Braga’ya transfer olan Serdar Saatçı, bu hafta gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.
Portekiz 3. Lig A Grubu 6. Tur müsabakasında Braga B takımı ile AD Fafe’nin karşılaştığı müsabakaya ilk 11’de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında oyun dışında kaldı.
Genç oyuncu gördüğü kırmızı kartın ardından büyük şaşkınlık yaşadı.
İşte Serdar Saatçı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon:
Serdar Saatçı'nın Braga B takımıyla oynadığı maçta kırmızı kart görmesine sebep olan o pozisyon. pic.twitter.com/0mXsR3QQhy
Serdar Saatçı'nın Braga B takımıyla oynadığı maçta kırmızı kart görmesine sebep olan o pozisyon. pic.twitter.com/0mXsR3QQhy— Burak Manap (@burakmanap) October 24, 2022