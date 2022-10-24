Spor Serdar Saatçı ilk maçında oyundan atıldı
FUTBOL FUTBOL

Serdar Saatçı ilk maçında oyundan atıldı

Beşiktaş’tan Portekiz’in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı, B Takımı’yla çıktığı ilk maçta kırmızı kart gördü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Serdar Saatçının kırmızı kart gördüğü pozisyon
Serdar Saatçı, gördüğü kırmızı kartın ardından büyük bir şok yaşadı.

Beşiktaş’ın sezon başında kampta kadro dışı bıraktığı ve ardından Portekiz Ligi ekiplerinden Braga’ya transfer olan Serdar Saatçı, bu hafta gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Portekiz 3. Lig A Grubu 6. Tur müsabakasında Braga B takımı ile AD Fafe’nin karşılaştığı müsabakaya ilk 11’de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında oyun dışında kaldı.

Genç oyuncu gördüğü kırmızı kartın ardından büyük şaşkınlık yaşadı.

İşte Serdar Saatçı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon:

Serdar Saatçı'dan 'tekmeli' tepki
SPOR
Serdar Saatçı'dan 'tekmeli' tepki
Ezeli rakiplerişampiyon yaptı

Ezeli rakipleri
şampiyon yaptı

River Plate, Racing'i yenerek Boca'nın mutlu sona ulaşmasını sağladı.
Bağırmak için geç kaldılar

'Bağırmak için
geç kaldılar'

Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a sitem.
UEFAdan görev

UEFA'dan görev

​Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli-Rangers maçını yönetecek.
Dalya demeye hazırlanıyor

Dalya demeye hazırlanıyor

​Abdullah Avcı, iki yıllık sürede 2.00 puan ortalaması elde etti.
Galatasaraylıları kızdırdı

Galatasaraylıları kızdırdı

​Arda Güler'in beğenisi sosyal medyada gündem oldu.
Gözler federasyonda

Gözler federasyonda

Slimani, maç içerisinde kendisine ırkçı söylem yapıldığını öne sürdü.
'Hırsız' diye <br>paylaştı

'Hırsız' diye
paylaştı

​Okan Buruk'un eşinden Ali Palabıyık'a sert tepki.
'Artık bıçak kemiğe dayandı'

'Artık bıçak kemiğe dayandı'

​Başkan Dursun Özbek, TFF ve MHK'yi hedef aldı.
Pes etmek <br>bilmiyor

Pes etmek
bilmiyor

​Fenerbahçe istatistikleri altüst etti.
'Yeni başlıyoruz'

'Yeni başlıyoruz'

​Abdullah Avcı'dan takıma motivasyon konuşması.
Çok konuşulacak açıklamalar

Çok konuşulacak açıklamalar

​Erden Timur, Alanyaspor beraberliğinden sonra gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.
Galatasaray<br>son dakikalarda yıkıldı

Galatasaray
son dakikalarda yıkıldı

​Sarı kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı.
Olay çıkartan kart

Olay çıkartan kart

​Ali Palabıyık, G.Saray-Alanyaspor maçına damga vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.