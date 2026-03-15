Sergen Yalçın 8 oyuncunun biletini kesti: Yeni sezonda kesin yoklar

18:3615/03/2026, Pazar
Sergen Yalçın gelecek sezonun planlamasına başladı.
Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro planlaması hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcuyla yolların ayrılması beklenirken, kiralık gönderilen 3 oyuncudan ise önemli bir bonservis geliri hedefleniyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkmayı planlayan Beşiktaş’ta 2026-2027 sezonu için kadro yapılanması şimdiden başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda bazı isimlerle yolların ayrılması gündeme geldi.

Yönetim ve teknik heyet ilk olarak kiralık futbolcuların durumunu masaya yatırdı. Beşiktaş’ın farklı kulüplere kiraladığı 11 oyuncudan 3’ünün satın alma opsiyonunun kullanılmasının beklendiği öğrenildi. Bu isimlerin Trabzonspor’da forma giyen Ernest Muçi, Cagliari’de oynayan Semih Kılıçsoy ve Hull City’de bulunan Amir Hadziahmetovic olduğu belirtildi.


Söz konusu üç transferin gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlı kulübün yaklaşık 23.5 milyon euro bonservis geliri elde edeceği ifade ediliyor.


Öte yandan Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario’nun sözleşmelerinde de satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen, oyuncuların forma giydiği kulüplerin bu maddeleri kullanmasının şu aşamada düşük ihtimal olduğu aktarıldı.


Teknik direktör Sergen Yalçın’ın gelecek sezon planlamasında bu üç futbolcunun yanı sıra Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi’ye de yer vermediği öğrenildi.


Beşiktaş yönetiminin, kadroda düşünülmeyen toplam 8 futbolcuyla görüşerek yeni sezon öncesinde kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği kaydedildi.





