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Seriye tatsız başladık: Son dakika şoku

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4. maçında, konuk ettiği Karadağ’la son dakikada yediği golle berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekibimize Cengiz ve Yusuf’un golleri galibiyet için yetmedi. Türkiye, sıradaki iki maçını deplasmanda Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Seriye tatsız başladık: ​Son dakika şoku​
Dünya Kupası Elemeleri grup maçında son dakikada gol yiyen A Millilerimiz, Karadağ’la 2-2 berabere kaldı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Beşiktaş Park’ta Karadağ’ı konuk eden A Milli Futbol Takımı, karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Elemelerde oynadığı ilk üç maçta Hollanda ve Norveç’i yenen, Letonya ile berabere kalan A Milliler, dün de Karadağ’la berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, hanesine yazdırdığı 1 puanla Norveç-Hollanda maçının da berabere bitmesiyle grupta namağlup liderliğini sürdürdü. A Milliler, kötü geçen EURO 2020’nin ardından kısa sürede toparlanarak Dünya Kupası Elemeleri’ne hızlı bir başlangıç yapmaya çalıştı.

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Son dakikada yenilen gol sosyal medyada büyük tartışma çıkardı

  • Karşılaşmada rakibine karşı bariz üstünlük sağlayan kırmızı-beyazlılar, Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı’nın golleriyle ilk yarıda öne geçti. Bu sezon Marsilya’da fırtına gibi esen Cengiz, 9. dakikada orta sahada aldığı topla rakip kaleye kadar ilerlerken, ceza sahası dışından sert bir şutla rakip kaleciyi avladı: 1-0. 31’de Cengiz’in çizgiye inerek içeri açtığı topu altı pas üzerinde tamamlayan Yusuf, fileleri havalandırdı: 2-0. Milliler, ilk yarının sonunda Marusic’in golüne engel olamazken, soyunma odasına bir farkla önde girdi.

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İkinci yarıda, iki taraf da oyuncu değiştirmezken, oyun ilk yarıya oranla daha düşük tempoda başladı. Hem Türkiye hem de Karadağ cephesi orta sahada yaptığı top kayıplarıyla dikkat çekerken, iki takım da oyun kurmakta güçlük çekti. 63’te Cengiz’in şutunda Mijatovic, 72’de ise Haksabanovic’in şutunda ise Altay gol izni vermezken, 90+6’da Radunovic’in serbest vuruştan ağlarımızı bulması ile karşılaşma 2-2 tamamlandı.

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