Sertaç Şanlı 6'ncı kez Final-Four'da forma giyecek

Sertaç Şanlı'nın da formasını giydiği Anadolu Efes, 2018-19 sezonunda Euroleague'de final oynarken, CSKA Moskova'ya 91-81yenilerek ikincilikle yetinmişti. Pandemi dönemi sebebi ile iptal edilen 2019-2020 sezonunun ardından 2020-2021 sezonunda tekrar Final-Four'a kalan Sertaç Şanlı'nın oynadığı Anadolu Efes, finalde Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. 2021 yılında Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, yeni takımı ile de Euroleague'de Final Four'a kalma başarısı gösterdi. Milli basketbolcunun formasını giydiği İspanyol ekibi, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. 2022-2023 sezonunda Barcelona forması ile ikinci kez Final-Four heyecanı yaşayan milli basketbolcu, bu kez de yarı finalde Monaco'ya 66-68 mağlup olarak 4'üncü oldu.