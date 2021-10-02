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Şimdi sırada lig var

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsiyla ile deplasmanda berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, ligde yarın yapacağı Çaykur Rizespor maçına odaklandı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe galibiyeti sonrası ikide iki yaparak zirve yolunda daha fazla kayıp yaşamamak istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Şimdi sırada lig var
Galatasaray'ın Marsilya maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kalarak puanını 4’e çıkaran Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig’de fırtınalı geçen bir dönemin ardından Göztepe galibiyetiyle nefes alan sarı-kırmızılılar, Lazio galibiyetini Marsilya’dan çıkardığı bir puanla perçinleyerek adeta ‘Avrupa Fatihi’ günlerine geri döndüğünün sinyalini verdi.

Yurda moralli gelen sarı-kırmızılılar, hız kesmeden hafta sonu oynayacağı Çaykur Rizespor maçına odaklanacak. Galatasaraylı futbolcular Rizespor maçını da kayıpsız geçerek hem ligde yeni bir seriye başlamak hem de zirveden iyice uzaklaşmamak istiyor.


Boey dinlenecek

Bir ay süren sakatlığının ardından Marsilya maçı ile sahalara dönen Sasha Boey, mücadelenin 65’inci dakikasında sakatlandı. 21 yaşındaki oyuncu, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında dinlendirilecek. Teknik heyetin, sağ bekte Yedlin’e görev vermesi bekleniyor.

Sezon başında Rennes’den transfer edilen Boey, sarı-kırmızılı formayı 7 maçta giydi. Avrupa Ligi’nde Nelsson’la birlikte savunmanın göbeğinde iyi bir ikili oluşturan Marcao’nun da cezası nedeniyle oynayamayacak olması sarı-kırmızılı takımda keyifleri kaçırıyor.

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Yine rotasyon

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelede rotasyona gidecek. Teknik heyet, oyuncuların sağlığını da düşünerek bazı oyuncuları dinlendirecek. Marsilya maçında forma giyen isimlerden Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Morutan’ın Rize’de oynanacak karşılaşmada kenara geçmesi bekleniyor. Rizespor deplasmanında Barış Alper, Diagne, Oğulcan gibi isimlerin şans bulması bekleniyor.

Marcao varsa sıkıntı yok

Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao’nun forma giydiği iki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılı takım, turnuvanın ilk maçında Lazio’yu 1-0 yenerken, önceki gün Marsilya’ya konuk olduğu karşılaşmada 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon kalesini sadece 3 resmi maçta gole kapatabilirken, 3’ünde de Marcao sahadaydı. Süper Lig’de cezası nedeniyle 6 haftadır forma giyemeyen Brezilyalı oyuncu, 10. haftadaki Beşiktaş derbisiyle birlikte ligde formasına kavuşacak.


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