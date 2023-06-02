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Spor

Simeone Çağlar Söyüncü'yü açıkladı

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayacaklarını duyurdu.

14:20 . 2/06/2023 Cuma
AA
Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de 7 maça çıktı ve 1 gol attı.

Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de 7 maça çıktı ve 1 gol attı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımı Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli defans oyuncusu Çağlar Söyüncü ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.


Simeone, bir İspanyol radyo kanalına yaptığı açıklamada, Çağlar'ın Atletico Madrid'e gelecek sezon katkı sağlayacağını söyledi.


İspanyol medyasına göre, bu hafta sonu sona erecek La Liga sezonunun ardından Atletico Madrid'in 27 yaşındaki milli futbolcu ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı duyurulacak.


5 sezon Leicester City forması giyen ve bu sezon sonunda takımıyla sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.






#La Liga
#Atletico Madrid
#Çağlar Söyüncü
#Diego Simeone
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