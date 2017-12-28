Sırrını açıkladı takımdan kovuldu

53 yıl boyunca sadece kendi ülkesinden oyuncuları oynatmasıyla bilinen Ekvador kulüplerinden El Nacional'ın oyuncusu Rinson López, aslında Kolombiyalı olduğunu açıklayınca takımdan kovuldu.

Güney Amerika basınında geniş yankı uyandıran olay, Nacional yönetimini oldukça kızdırdı. 53 yıllık kuralın bu şekilde bozulmasından dolayı öfkeli olan yönetim oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshederek konuya olan yaklaşımını ortaya koymuş oldu.

Ekvador'da sahte belgeyle lisans aldığı ortaya çıkan futbolcu 6 ay futboldan men cezası alırken Nacional kulübünün yönetiminden ve taraftarlarından özür diledi.