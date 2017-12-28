AVRUPA LİGLERİ

Sırrını açıkladı takımdan kovuldu

Ekvador kulüplerinden Nacional, sadece kendi ülkesinden oyunculara şans vermesiyle biliniyor. 53 yıldır bu kuralı hiç bozmayan kulüpte Rinson Lopez adlı futbolcu yaptığı açıklamayla ortalığı karıştırdı. Bunun sebebi Lopez'in Ekvadorlu değil Kolombiyalı olmasıydı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rinson Lopez, sahte belgeyle lisans çıkarttığı için futboldan 6 ay men edildi.

Rinson Lopez, sahte belgeyle lisans çıkarttığı için futboldan 6 ay men edildi.

53 yıl boyunca sadece kendi ülkesinden oyuncuları oynatmasıyla bilinen Ekvador kulüplerinden El Nacional'ın oyuncusu Rinson López, aslında Kolombiyalı olduğunu açıklayınca takımdan kovuldu.

Güney Amerika basınında geniş yankı uyandıran olay, Nacional yönetimini oldukça kızdırdı. 53 yıllık kuralın bu şekilde bozulmasından dolayı öfkeli olan yönetim oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshederek konuya olan yaklaşımını ortaya koymuş oldu.

  • Ekvador'da sahte belgeyle lisans aldığı ortaya çıkan futbolcu 6 ay futboldan men cezası alırken Nacional kulübünün yönetiminden ve taraftarlarından özür diledi.

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