Sivasspor-Beşiktaş maçında futbolseverleri şaşırtan istatistik

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, Sivasspor ile oynanan karşılaşmaya damga vurdu.

11.75 km ile sahanın en çok koşan futbolcusu olan Atiba, sosyal medyanın gündemine girdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Kanadalı futbolcu ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, 'Atiba iyi ki var. Onun varlığı sadece takımımız için değil alttan gelen futbolcular için de çok değerli' dedi.

Atiba maçtan sonra ne dedi?