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Sivasspor'un 'biyonik' ismi Max Gradel

Süper Lig'in ilk yarısında 19 maçta bin 548 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli oyuncu Max Gradel, kırmızı-beyazlıların en istikrarlı oyuncusu oldu.

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Haber Merkezi AA
Sivassporun biyonik ismi Max Gradel
Gradel, ligin ilk yarısını 2 gol 9 asistle tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamladı.

Ligin 19 haftalık periyodunda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Sivasspor, 26 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 20 gol gördü.

Sivasspor iç sahada 15 puan topladı

Özellikle iç sahadaki maçlarda başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılar, evinde çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 15 puanı hanesine yazdırdı.

Sivas temsilcisi, deplasmanda çıktığı 9 maçtan ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı.

Demir Grup Sivasspor, ligde maç başı 1,3 puan ortalamasıyla oynadı.

En golcüsü Mustapha Yatabare

Sivasspor'da, Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği 26 gole Fransız forvet Mustapha Yatabare 7 golle katkı sağladı.

Yatabare, Gaziantep, Altay, Atakaş Hatayspor (3) ve Kasımpaşa (2) maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

Sivas temsilcisinde savunma oyuncusu Dimitrios Goutas 4, golcü oyuncu Olarenwaju Kayode ve gole dönük orta saha oyuncusu Pedro Henrique 3'er golle takımına katkı sağladı.

Orta saha oyuncuları Faycal Fajr ve Max Gradel'in 2'şer kez rakip fileleri havalandırdığı Sivasspor'da, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Jorge Felix ve Kerem Atakan Kesgin 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, kendi kalesine gol atmıştı.

Yatabare'den dikkati çeken performans
SPOR
Yatabare'den dikkati çeken performans

Sivasspor'un istikrar abidesi Max Gradel

Sivas temsilcisinde orta saha oyuncusu Max Gradel 19 maçta bin 548 dakika sahada kalarak dikkati çekti.

Ligde 17 maçta bin 530 dakika oyunda kalan savunma oyuncusu Dimitrios Goutas ve 17 maçta bin 440 dakika forma giyen defans futbolcusu Uğur Çiftçi, en fazla süre alan oyuncular arasında yer aldı.

Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Faycal Fajr 16 maçta bin 421 ve savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa 15 maçta bin 343 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı oyuncuları oldu.

Sivasspor'un en hırçını Uğur Çiftçi

Kırmızı-beyazlı takımda iki kez kırmızı ve bir kez sarı kart gören savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, en hırçın futbolcu olarak öne çıktı.

Bu oyuncuyu bir kırmızı, 4 sarı kartla Pedro Henrique ve 1 kırmızı kartla Kayode takip etti.

Sivasspor'da Mustapha Yatabare 5, Ahmet Oğuz 4, Isaac Cofie 3, Max Gradel, Faycal Fajr, Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin ve Dimitrios Goutas 2'şer kez, Hakan Arslan, Muammer Yıldırım, Azubuke ve Ziya Erdal 1'er kez sarı kartla cezalandırıldı.
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