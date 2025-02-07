Sivasspor'un konuğu Beşiktaş: Yiğidolar'da 4 eksik var

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

Sivasspor'da kırmızı kart cezalıları Murat Paluli ve Uros Radakovic ile sakatlıkları bulunan Samba Camara ve Garry Rodrigues, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.