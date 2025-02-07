Sivasspor'un konuğu Beşiktaş: Yiğidolar'da 4 eksik var

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekipte 4 isim cezası veya sakatlıklar nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.
Sivasspor'da kırmızı kart cezalıları Murat Paluli ve Uros Radakovic ile sakatlıkları bulunan Samba Camara ve Garry Rodrigues, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 23 puan topladı.