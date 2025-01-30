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Skriniar'dan taraftara mesaj: En iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum

Skriniar'dan taraftara mesaj: En iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum

18:1630/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Milan Skriniar
Milan Skriniar

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Slovak oyuncu Milan Skriniar, resmi imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu. Skriniar, "Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Sahada olmak ve takımımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Slovak oyuncu Milan Skriniar, taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.


FB TV'ye konuşan Skriniar, "Burada olduğum için çok mutluyum. Harika hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Sahada olmak ve takımımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.


Öte yandan, sarı-lacivertli oyuncunun sağlık kontrollerinin de tamamlandığı açıklandı.






#Milan Skriniar
#Fenerbahçe
#Transfer

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