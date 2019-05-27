PTT 1.LİG

Spor Toto 1. Lig play-off'ta Hatayspor'un rakibi Gazişehir Gaziantep oldu

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

Haber Merkezi AA
Gazişehir Gaziantep

Gazişehir Gaziantep

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep, normal süre ve uzatma bölümünü 2-0 geride tamamladığı rövanş maçında, Osmanlıspor'a penaltı atışlarında 9-8 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Osmanlıspor, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Eryaman Stadı'nda Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.

18. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Magaye'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mehmet Yiğit, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

Osmanlıspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

65. dakikada başkent temsilcisi skoru 2-0 yaptı. Burhan Eşer, sol çaprazdan ceza sahasına girmek üzereyken Kenan Özer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sinan Kurt'un vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın normal süresi Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İlk maçı Gazişehir Gaziantep 2-0 kazandığı için uzatmalara geçildi.

Uzatma bölümünde de skor değişmeyince penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı atışlarında Osmanlıspor'a 9-8 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

Öte yandan, VAR sistemindeki teknik arıza nedeniyle karşılaşma 10 dakika gecikmeli başladı. Karşılaşmayı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi.

Unutulmaz maçın sonunda Hatayspor finalde
Unutulmaz maçın sonunda Hatayspor finalde

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek takımı belirleyecek play-off yarı final rövanşında Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u 90+6'da attığı golle 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.Maçtan dakikalar;Karşılaşmanın ilk yarısına her iki takımda kontrollü başlarken eşitliği bozan ekip konuk Adana Demirspor oldu. Adana ekibi 30. dakikada Berk Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıda ise tam bir Hatayspor fırtınası vardı. Ev sahibi ekip 60'ta Selim Ilgaz, 65'te Gökhan Karadeniz ile 2 gol bularak skoru avantajına çevirdi. Hatayspor'un 53 ve 62. dakikalarda attığı iki gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Adana Demirspor Adil Demirbağ ile gole buldu ancak sevinci uzun sürmedi. Son anlarının nefesleri kestiği karşılaşmada Hatayspor 90+6'da Mirkan Aydın'ın golüyle 3-2'i yakaladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Hatayspor 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirleyecek play-off finali 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Hatayspor&#39;a finali getiren gol ve sevinç anı. pic.twitter.com/imJxEpWa6I&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Mayıs 2019

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