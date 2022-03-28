Stefan Kuntz: "Takımımızda hiç kimse biz bu değişikliği yaptık diye rahatsız değil"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya ile yarın oynanacak özel maç öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"Temel eleştiri ilk başta galibiyete inanmamaları"

''Hocanın görevi; kendi oyuncularının özelliklerine uygun, onların becerilerine uygun olan sistemi bulmaktır. Bildiğiniz gibi ben yakın zamanda birçok oyuncumu ziyaret ettim. Bu ziyaretlerimizdeki konulardan bir tanesi de işte bu sistem konusuydu. Şöyle bir gerçek var; Çağlar Leicester City'de, Merih Atalanta'da, Ozan Kabak ise Norwich City'de zaten bu taktikle oynuyor. Oyuncularımız bu oyunu, bu dizilişi zaten uyguluyor. En iyi savunmacılarım zaten bu taktikleri, bu formasyonu, kulüp maçlarında oynuyor. Zaten oyuncularımla yaptığım görüşmenin ardından, onların da uygun bulduğu, onların da hoşuna giden bir sistem olduğu için bu şekilde oynadık. Temel eleştiri ilk başta galibiyete inanmamaları ve yeterli cesarete sahip olduklarını göstermemeleri. Ben de tabii ki onlara 'Eski sistem gibi mi oynamak istiyorsunuz' diye sordum. Herkes, 'Hayır hocam, bu şekilde oynamak istiyoruz. Tek ihtiyacımız biraz daha cesaret' dediler. Bütün fikirlere saygı duyuyorum. Çünkü biliyorsunuz futbol insanlara bolca tartışma imkanı veriyor. Ama böyle bir değişiklik yaptıktan sonra tabii ki biraz zaman lazım oldurtmak için. Ama bunun detaylı açıklamalarını şu yüzden yapıyorum. Bilmenizi istiyorum ki, takımımızda hiç kimse biz bu değişikliği yaptık diye rahatsız değil."

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevliler bu işi çok hızlı bir şekilde çözdüler"

''Bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası oynadık. Ben kendisini Olimpiyat Oyunları'na da götürmek istedim ama bana Köln'de kalmak istediğini söyledi. Çünkü fiziksel durumu hakkında bazı şeyleri değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Köln'de ilk 11 oyuncusu olabilmek için bazı şeylerin düzelmesi gerektiğini ifade etti. A Milli Takım teknik direktörlüğüne geldikten sonra kendisi bana telefon etti. Ben de dedim ki, 'Tamam, benim işim resmiyet kazandı. Senin işin ne olacak?' Burada Salih'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman kararını verme konusunda netti. O da kararını hızlı bir şekilde verdi diye söyleyebiliriz. Ailesi ona çok destek oldu. Köln'ün de bu süreçte olumlu katkısı olduğunu söyleyebilirim. Ve tabii ki özellikle de Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevliler bu işi çok hızlı bir şekilde çözdüler."

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"Türkiye'nin iyiliği için en iyi kadroyu seçmek zorundayım"

''Berkan'ı söylediniz. Berkan, Avrupa kupalarında birçok karşılaşmada oynayarak tecrübe edinmiş bir oyuncu ve sol ayaklı. Bu bizim için önemli bir kriter. Ben milli takım antrenörüyüm. Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumundayım. Bazı kulüplerin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek zorunda değilim. Tabii biz Konyaspor'dan bir oyuncuyu zaten davet ettik. Ama sakat olduğu için gelemedi. Biz çok fazla maç seyrettik. Çok fazla oyuncu seyrettik. Belki bazı insanların beklemediği kulüplerden, beklemediği oyuncular çağırdık. Bu yüzden burada temel referans noktası performans. Bir oyuncu için olabilecek en iyi şey, Türk Milli Takımı için, A Milli Takım için oynamaktır ve bu bir ödül değildir. Çok fazla yoğun şekilde çalışmanın sonucudur."

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