Stephen Curry alev aldı: Orlando'yu tek başına yıktı

Warriors'ta Stephen Curry, karşılaşmada 12 üçlük atarak 56 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.

Jokic'in "triple-double"ı galibiyet için yeterli olmadı

Jokic'in "triple-double"ı galibiyet için yeterli olmadı

Milwaukee Bucks, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 121-112 mağlup etti.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 32 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan oyuncu konumunda bulunan Jokic, 53 maçta 27. kez bunu gerçekleştirdi.