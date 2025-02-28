Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Stephen Curry alev aldı: Orlando'yu tek başına yıktı

Stephen Curry alev aldı: Orlando'yu tek başına yıktı

10:4328/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Stephen Curry üçlük çizgisinin gerisinden 12 isabet sağladı.
Stephen Curry üçlük çizgisinin gerisinden 12 isabet sağladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Stephen Curry'nin 56 sayıyla oynadığı maçta Orlando Magic'i 121-115 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

NBA'de 5 maç yapıldı. Warriors, deplasmanda Magic'i 6 sayı farkla yenerek galibiyet serisini beş maça çıkardı.


Warriors'ta Stephen Curry, karşılaşmada 12 üçlük atarak 56 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.


Magic'te ise Paolo Banchero 41, Franz Wagner 27 sayı attı.




Jokic'in "triple-double"ı galibiyet için yeterli olmadı

Milwaukee Bucks, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 121-112 mağlup etti.


Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 28 sayı, 19 ribaunt, 7 asist kaydetti ve galibiyette önemli rol oynadı.


Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 32 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.


NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan oyuncu konumunda bulunan Jokic, 53 maçta 27. kez bunu gerçekleştirdi.




LeBron James'ten 33 sayı ve 17 ribaunt

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 111-102 yenerek üst üste 4. maçını kazandı.


Lakers'ta LeBron James 33 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparken Austin Reeves 23 sayı, Luka Doncic ise 21 sayı, 13 ribaunt kaydetti.


Timberwolves'ta Terrence Shannon, 25 sayıyla kariyerinin en yüksek sayısını atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.



Sonuçlar

Orlando Magic-Golden State Warriors: 115-121

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 121-112

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 103-96

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 116-124

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 111-102




#NBA
#Stephen Curry
#Golden State Warriors
#Orlando Magic

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa imsakiye 2025 | Bursa iftar, sahur vakti - Ezan saatleri