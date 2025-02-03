Süper Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı. Lider Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Gaziantep'i 1-0'lık skor ile geçerek puanını 57'ye yükseltti. Fenerbahçe, Rizespor maçından galibiyetle ayrılarak puanını 51'e çıkardı. Beşiktaş ise bu haftayı BAY geçerken 37 puanla 7. sırada yer alıyor. İşte Süper Lig'de 23. hafta maç programı ve güncel puan durumu tablosu.





SÜPER LİG'DE 22. HAFTA SONA ERDİ





Trendyol Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı. Ligde 22. hafta, Gaziantep Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1-0 kazandı. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.





Sonuçlar





Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:





ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-1

Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: 2-3

Bellona Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: 4-0

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 3-5

Göztepe-Corendon Alanyaspor: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-1





SÜPER LİG PUAN DURUMU (22.HAFTA)





Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:













Not: Adana Demirspor'un 3 puanı silinmiştir.





SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ PROGRAMI





Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:





7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (GAİN Park)

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)





GALATASARAY VE FENERBAHÇE HAFTAYI 3 PUANLA KAPATTI





Trendyol Süper Lig'in 22. haftasını Galatasaray ile Fenerbahçe 3 puanla kapattı. Trendyol Süper Lig'de 22. hafta bugün oynanan Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşması ile tamamlandı. Beşiktaş'ın BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 29 gol atıldı. Haftanın en gollü maçı Adana Demirspor - Kasımpaşa arasında oynanırken, İstanbul ekibi 5-3 kazandı. Başakşehir, sezonun flaş ekiplerinden Samsunspor'u farklı mağlup ederken, Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek hat-trick yapma başarısı gösterdi.





GALATASARAY TEK GOLLE KAZANDI





Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'ya konuk olan lider Galatasaray, yeni transferi Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 kazandı. Bir diğer yeni transfer Alvaro Morata da sonradan oyuna girerken ilk kez Gaziantep'te sarı-kırmızılı formayı giydi. Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltti.





FENERBAHÇE'DEN GERİ DÖNÜŞ





Evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe ise 13 dakikada kalesinde 2 gol görerek şok yaşadı. Sarı-lacivertliler kaptanı Edin Dzeko'nun golleriyle önce beraberliği yakalarken, Youssef En-Nesyri'nin 89. dakikada kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe, ligde üst üste 5. galibiyetini elde ederek puanını 51'e çıkardı.





Küme düşme hattında bulunan Adana Demirspor, Hatayspor ve Bodrum FK mağlubiyet yaşarken, Kayserispor ise beraberlikle haftayı kapattı.











