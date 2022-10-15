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Konyaspor 0-1 Gaziantep FK (ÖZET)

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 85. dakikada kornerden bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip ise 38. dakikada Guilherme'nin penaltı atışından yararlanamadı. Konyaspor - Gaziantep FK maçının özetini ve atılan tek golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig özet: Konyaspor 0-1 Gaziantep FK: Arda Kızıldağ gol izle
​Konyaspor 0-1 Gaziantep FK

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 85. dakikada kornerden bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip ise 38. dakikada Guilherme'nin penaltı atışından yararlanamadı. Konyaspor - Gaziantep FK maçının özetini ve atılan tek golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Konyaspor - Gaziantep FK maç özeti

25. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Adil’in kafayla indirdiği topa arka direkte Soner vurdu, kaleci Günay topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Muhammet kale önünde meşin yuvarlağı filelere yollamak istedi ancak kaleci Günay yine başarılı oldu.

28. dakikada Bytyqi ile verkaç yaparak ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Muhammet’in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay topu çelmeyi başardı. Günay’dan seken top üst direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşmak isteyen Michalak, rakibi Sagal’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Guilherme’nin şutunu kaleci Günay soluna uzanarak çıkardı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Guilherme Sitya tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

59. dakikada Zymer Bytyqi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

66. dakikada Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

70. dakikada Konyaspor takımından Konrad Michalak sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

85. dakikada Gaziantep FK, köşe vuruşunda Arda Kızıldağ ile bulduğu golle birlikte 1-0 öne geçiyor.

Karşılaşma 1-0'lık Gaziantep FK galibiyetiyle sona erdi.

Konyaspor - Gaziantep FK maçının özet görüntülerini bu bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.

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