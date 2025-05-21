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Süper Lig şampiyonu Galatasaray sadece 2 hafta lider olamadı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray sadece 2 hafta lider olamadı

11:4821/05/2025, Çarşamba
IHA
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Okan Buruk’un öğrencileri bu sezonda 38 haftanın 15’ini lider olarak bitirdi.
Okan Buruk’un öğrencileri bu sezonda 38 haftanın 15’ini lider olarak bitirdi.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, bu sezon sadece 2 hafta liderlik koltuğunda yer almadı. Ligin 3. haftasında liderliğe yükselen sarı-kırmızılılar daha sonra zirveden inmedi.

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda bitime iki hafta kala evinde aldığı Kayserispor galibiyetinin ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezon boyunca liderliğini kaptırmadı. Sezonun ilk iki haftasında Beşiktaş ile zirveyi paylaşan sarı-kırmızılılar, bu haftaları averajla iki ve üçüncü sıralarda geçirdi. Ligin 3. haftasında siyah-beyazlıların BAY geçmesinin ardından liderlik koltuğuna geçen Aslan, daha sonra buradan başlayıp, üst üste galibiyetler ve yenilmezlik serileriyle şampiyonluk ipini göğüsledi.


Üst üste 3. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, diğer iki sezona göre 2024-2025 sezonunda daha fazla liderlik koltuğunda yer aldı. Sarı-kırmızılılar bu sezon 38 haftanın 36’sını lider olarak tamamlamış olacak.


2022-2023 sezonunda 15. haftada zirveye yerleşen sarı-kırmızılılar, 38 haftanın 24’ünde ilk sıradaydı. 2023-2024 sezonunda ise ilk olarak 11. hafta liderliğe yükselen Aslan, bir sonraki hafta kaptırdığı zirveye daha sonra 25. haftada çıktı ve ilk sırayı kaptırmadı. Okan Buruk’un öğrencileri bu sezonda da 38 haftanın 15’ini lider olarak bitirdi.



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