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Süper Lig'de top başı

Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla ara verilen Süper Lig'de, 39 günün ardından ikinci bölüm bugün yapılacak iki maçla başlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde bugün hangi maçlar var? 23 Aralık 2022
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Dünya Kupası dolayısıyla 13 Kasım'da ara verilen Süper Lig, 39 günün ardından bugün başlıyor.

15. haftanın açılış maçlarında Antalyaspor, Ankaragücü'nü, Ümraniyespor da Başakşehir'i saat 20.00'de ağırlayacak. Haftanın en önemli maçında ise yeniden çıkış arayan Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi yarın sahasında ağırlayacak. Pazar günü Galatasaray'ın evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçla, Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanındaki sınavları da sonucu merakla beklenen karşılaşmaları olarak dikkat çekiyor.

Dönüşleri merakla bekleniyor

Dünya Kupası'nın tarihte ilk kez kış aylarında oynanması nedeniyle liglere verilen aranın, takımların performansına nasıl etki yapacağı da merak ediliyor.

Ara öncesindeki son maçlar 13 Kasım'da oynanmış ve 14. haftanın ardından araya en umutlu giren Galatasaray olmuştu. Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle müthiş bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar, çıkışlarının 39 günlük aranın ardından da süreceğine inanıyor.

Son hafta evinde Giresunspor'a yenilen lider Fenerbahçe de bunun bir yol kazası olduğunu inanıyor ve sezon sonuna kadar liderliğini sürdürmenin planlarını yapıyor.

Ligde son 5 haftada 8 puan yitiren Trabzonspor ile sezona kötü başlayan Beşiktaş da, ara sonrası şampiyonluk yürüyüşü başlatacaklarını düşünüyor.

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