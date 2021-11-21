Süper Lig'de derbi günü: 3 puandan daha fazlası

Süper Lig’de bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi iki takım için de son derece kritik. Dev mücadelede sahadan yenilgiyle ayrılan 3 puandan daha fazlasını kaybedecek. Ligde 21 puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’dan 9, 20 puanla 7. sıradaki sarı-lacivertli takım ise zirvenin 10 puan gerisinde yer alıyor.

Bugünkü derbide sahadan mağlubiyetle ayrılan takım şampiyonluk yolunda büyük yara alacak, lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı da iyice açılacak.

Cimbom iç sahadaki son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı. Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor. Nef Stadı’nda çıktığı 5 maçın 4’ünü kazanan Galatasaray, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından da 3 puan çıkardı.

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Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Romanya Milli Takımı’ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Morutan kadroda yer alabilecek.

Fenerbahçe dış sahada etkisiz

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde deplasmanda Trabzonspor ve Konyaspor’a mağlup olurken, iç sahada Alanyaspor’a yenildi. Fenerbahçe, tek puanını ise evinde Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada alabildi. Bu sezon deplasmanda beklentinin altında kalan sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkarken, bunlardan 3’er galibiyet ve mağlubiyetle döndü. Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı son 2 deplasmandan puan çıkartamadı. Ligde ilk 3 karşılaşmada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler ayrıca daha sonra oynadığı 9 maçın tamamında ise en az 1 gol yedi.

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Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan kaleci Altay ile Valencia ve Gustavo, dev maçta takımlarını yalnız bırakacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE

STAT: Nef

Nef HAKEM: Halil Umut Meler

Halil Umut Meler SAAT: 19.00

19.00 GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Fatih Terim FENERBAHÇE: Berke, Tisserand (Novak), Kim, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun (Berisha)

Berke, Tisserand (Novak), Kim, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun (Berisha) TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

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