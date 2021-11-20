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Pereira'nın derbi planı: Erken gol işi bitirir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyunculara Galatasaray karşısında topun hızını artırmaları gerektiğini anlatarak, “Rakibin hatalarını değerlendirir ve erken gol atarsak rakibi psikolojik olarak tamamen bitiririz“ ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pereiranın derbi planı: Erken gol işi bitirir
Vitor Pereira idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında erken bir gol bularak ezeli rakibinin psikolojisini tamamen bozmak istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira oyuncularından Galatasaray karşısında öncelikle sakin kalıp, sabırlı olmalarını istedi.

Rakiplerinin sahaya mutlak kazanmak için çıkacağını dile getiren Portekizli teknik adam, “Rakip seyircisinin de desteğiyle maça baskılı başlayacaktır. Sakin kalmalı ve sabırlı olmalıyız. Hata yapmalarını sağlayacağız. İlk 30 dakika bizim açımızdan çok önemli. Rakibin açıklarını çok iyi kullanmalıyız. Hatalarından yararlanmalıyız. Bulacağımız erken bir gol rakibin psikolojisini tamamen bozacaktır. Rakip takım bizi seyircisiyle baskı altına almak isteyecektir. Tribünlerin tavrını ve hakem kararlarını kafanıza takmayın. Derbide de sahaya kazanmak için çıkacağız. Biz onların bu hatalarını değerlendirir ve erken bir gol atarsak o zaman saha içinde rakibi tamamen psikolojik olarak bitiririz“ dedi.

Oyuncuları uyardı

Pereira oyuncularından Galatasaray maçında daha hızlı oynamaları gerektiğini vurguladı. “Topu çok yavaş çeviriyoruz, böylece rakibe zaman kazandırmış oluyoruz” diyen Portekizli teknik adam, “Çok daha hızlı oynamalıyız, çok daha hızlı rakip kaleye gitmemiz gerekiyor. Topun hızını artırmak zorundasınız, daha çabuk karar verip uygulamak zorundasınız. Galatasaray karşısında çok daha hızlı ve tempolu oynayan bir Fenerbahçe görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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