TFF'nin 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı 29 hakem Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de Play-Off ile Ziraat Türkiye Kupası'nda orta hakem, 4'üncü hakem, VAR ve AVAR olarak birçok maçta görev aldı.





Süper Lig ve VAR, AVAR hakemleri 10 ay üzerinden maaş alıyor. Süper Lig hakemlerinde ise ödeme sistemi 3 kategoriye ayrılıyor. Birinci kategori 24 bin 750, ikinci kategori 21 bin ve üçüncü kategori ise 16 bin 50 TL. Ancak bu maaşlar tam olarak hakemlerin eline geçmiyor. TFF 2022-23 yılında başlattığı ceza sisteminde maç performansı ve gelen raporlara göre, bin ile 6 bin TL arasında artış veya eksilme gösterebiliyor. VAR ve AVAR hakemleri ise 10 ay üzerinden aylık, 10 bin TL maaş alıyor. Türkiye'nin en çok tartışılan ve eleştirilen mesleklerinden biri olan hakemlik, Süper Lig seviyesinde oldukça yüksek kazanç sağlıyor. 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig, Türkiye Kupası ve Play-Off maçları eklenince, aylık gelirlerinin ortalaması daha yüksek oluyor.

Hakemler 15 milyon 655 bin 417 TL gelir elde etti

TFF'nin 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı hakem listesinde yer alan 29 ismin 2022-23 sezonunda görev yaptıkları maçlarda elde ettikleri ortalama gelirler:

1- Zorbay Küçük, 751 bin 260 TL gelir elde etti. Küçük; 18 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 kez de 1'inci Lig maçı yönetti. Birer kez Süper Lig ve 1'inci Ligde 4'üncü hakem olarak görev yapan Zorbay Küçük, Süper Lig AVAR'da 3, 1'inci Lig VAR'da 5, AVAR'da ise 2 kez hakem olarak görev yaptı.

2- Abdulkadir Bitigen, 737 bin 200 TL gelir elde etti. Bitigen; 19 Süper Lig, 2 kez 4'üncü hakem, 1 Türkiye Kupası, 1 kere 1'inci Lig maçı yönetti. Abdulkadir Bitigen, 6 Süper Lig maçında AVAR, 5 kez de 1'inci Lig'de VAR hakemi olarak görev aldı.

3- Ali Şansalan, 710 bin 900 TL gelir elde etti. Şansalan; 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 kez de 1'inci Lig maçında düdük çaldı. Ali Şansalan, Süper Lig'de 6 kez AVAR, 1'inci Lig'de 5 kez VAR ve 2 defa AVAR hakemi olarak görev aldı.

4- Volkan Bayarslan, 695 bin 475 TL gelir elde etti. Bayarslan; 11 Süper Lig, 4 kez 4'üncü hakem, 4 Türkiye Kupası, 1 defa 1'inci Lig ve 1 kez de 2'nci Lig Play-Off maçı yönetti. Volkan Bayarsan, Süper Lig'de 6 kez AVAR, 2 defa VAR, 1'inci Lig'de ise 4 VAR ve 3 kez de AVAR hakemi olarak görev aldı.

5- Kadir Sağlam, 664 bin 850 TL gelir elde etti. Sağlam; 12 Süper Lig, 10 kez 4'üncü hakem, 5 kez de 1'inci Lig'de düdük çaldı. Kadir Sağlam, Süper Lig VAR'da 2, AVAR'da 6, 1'inci Lig AVAR'da ise 2 kez görev aldı.

6- Suat Arslanboğa, 658 bin 225 TL gelir elde etti. Arslanboğa; 9 Süper Lig, 7 kez 4'üncü hakem, 1 Türkiye Kupası, 2 defa 2'nci Lig, 3 kez de 1'inci Lig maçında düdük çaldı. Suat Arslanboğa, Süper Lig'de 6 kez VAR, 3 kez AVAR, 1'inci Lig'de ise 7 defa VAR, 3 kez de AVAR olarak görev yaptı.

7- Mete Kalkavan, 654 bin 350 TL gelir elde etti. Kalkavan; 14 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Lig 4'üncü hakem ve 3 defa 1'inci Lig maçında düdük çaldı. Mete Kalkavan, Türkiye Kupası VAR'da 1, Süper Lig VAR'da 8, AVAR'da 4 ve 1'inci Lig VAR'da 3 kez görev aldı.

8- Ümit Öztürk, 622 bin 375 TL gelir elde etti. Öztürk; 15 Süper Lig, 2 kez 4'üncü hakem, 2 Türkiye Kupası, 4 kez de 1'inci Lig maçında görev aldı. Ümit Öztürk, Süper Lig'de 1 defa VAR görevi yaparken, 1'inci Lig'de ise 3 kez VAR ve 1 kez de AVAR olarak görev aldı.

9- Arda Kardeşler, 601 bin 875 TL gelir elde etti. Kardeşler; 17 Süper Lig, 1 kez Süper 4'üncü hakem, 1 Türkiye Kupası, 4 defa 1'inci Lig maçında düdük çaldı. Arda Kardeşler, Süper Lig'de 4 kez VAR, 1 kez AVAR, 1'inci Lig'de ise 3 VAR ve 1 kez de AVAR olarak görev aldı.

10- Atilla Karaoğlan, 588 bin 875 TL gelir elde etti. Karaoğlan; Süper Lig'de 13 maça çıkarken, 2 kez 4'üncü Hakem, Türkiye Kupası'nda 2 ve 1'inci Lig'de ise 1 maça çıktı. Atilla Karaoğlan Süper Lig'de 4 VAR, 2 AVAR, 1'inci Lig'de ise 1 VAR, 1 kez de AVAR olarak görev aldı.

11- Bahattin Şimşek, 570 bin 150 TL gelir elde etti. Şimşek; 14 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 4 kez Süper Lig 4'üncü hakem ve 4 kez de 1 Lig'de düdük çaldı. Bahattin Şimşek, Süper Lig VAR'da 1, AVAR'da 3, ve 1'inci Lig VAR'da 4, AVAR olarak da 2 kez görev yaptı.

12- Yaşar Kemal Uğurlu, 559 bin 125 TL gelir elde etti. Uğurlu; 13 maç Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 kez de 1'inci Lig'de görev aldı. Yaşar Kemel Uğurlu, Süper Lig VAR ve AVAR'da 1'er, 1'inci Lig AVAR'da ise 1 defa görev yaptı.

13- Cihan Aydın, 546 bin 160 TL gelir elde etti. Aydın; 9 Süper Lig, 11 Süper Lig maçında 4'üncü hakem, 2 Türkiye Kupası, 1 kez 1'inci Lig ve 1 defa da 3'üncü Lig maçında hakem olarak görev aldı. Cihan Aydın, Süper Lig AVAR'dü 1, 1'inci Lig AVAR'da ise 4 kez görev yaptı.

14- Tugay Kaan Numanoğlu, 513 bin 575 TL gelir elde etti. Numanoğlu; 10 Süper Lig, 1 Süper Lig 4'üncü hakem, 1 Türkiye Kupası, 3 kez de 1'inci Lig maçında görev aldı. Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig VAR'da 1, AVAR'da 3, 1'inci Lig'de ise 1'er kez VAR ve AVAR olarak görev yaptı.

15- Hüseyin Göçek, 499 bin TL gelir elde etti. Göçek; 9 Süper Lig, 1 Süper Lig 4'üncü hakem, 2 kez 1'inci Lig'de hakem olarak görev aldı. Hüseyin Göçek, 2 kez Türkiye Kupası'nda AVAR, 4 kez Süper Lig'de AVAR, 1'inci Lig VAR'da 6 ve AVAR'da ise 2 kez görev yaptı.

16- Halil Umut Meler, 496 bin 50 TL gelir elde etti. Meler; 2022-23 sezonunda 5 derbi yöneterek dikkat çekerken gelirde 16'ncı sırada kaldı. Meler; 14 Süper Lig maçına çıktı. Halil Umut Meler, Süper Lig'de 3 VAR, 1 AVAR, 1'inci Lig'de ise 3 kez VAR'da görev yaptı.

17- Mustafa Kürşat Filiz, 493 bin 975 TL gelir elde etti. Filiz; 13 Süper Lig, 5 Süper Lig 4'üncü hakem,1 Türkiye Kupası ve 2 kez 2'nci Lig Play-Off maçında görev aldı. Mustafa Kürşat Filiz, 1'inci Lig'de 3 kez de AVAR olarak görev yaptı.

18- Sarper Barış Saka, 484 bin 650 TL gelir elde etti. Saka; 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 8 kez Süper Lig 4'üncü hakem ve 3 kez de 1'inci Lig'de hakem olarak görev aldı. Sarper Barış Saka, 2 kez 1'inci Lig'de VAR olarak görev aldı.

19- Mert Güzenge, 483 bin 500 TL gelir elde etti. Güzenge; 9 Süper Lig, 14 kez Süper Lig 4'üncü hakem, 1 Türkiye Kupası ve 3 defa 1'inci Lig'de, 1 kez de 2'nci Lig'de görev yaptı.

20- Çağdaş Altay, 464 bin 775 TL gelir elde etti. Altay; 8 Süper Lig, 9 Süper Lig 4'üncü hakem, 1 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Kupası 4'üncü hakem, 1 kez 1'inci Lig ve 1 kez de 2'nci Lig hakemi olarak görev yaptı. Çağdaş Altay, 3 kez Süper Lig AVAR, 1'er kez de 1'inci Lig VAR ve AVAR'da görev aldı.

21- Murat Erdoğan, 457 bin 225 TL gelir elde etti. Erdoğan; 4 Süper Lig, 7 kez Süper Lig 4'üncü hakem, 3 Türkiye Kupası, 1 kez Türkiye Kupası 4'üncü hakem, 1'inci Lig'de 10 kez hakem olarak görev yaptı. Murat Erdoğan, 1'inci Lig'de 7 VAR, 7 AVAR, Süper Lig'de ise 1 kez AVAR olarak görev aldı.

22- Burak Şeker, 456 bin 810 TL gelir elde etti. Şeker; 8 Süper Lig, 11 Süper Lig kez 4'üncü hakem, 1 kez 1'inci Lig, 1 kez 2'nci Lig ve 1 defa da 3'üncü Lig'de görev aldı. Burak Şeker, Süper Lig AVAR 3, 1'inci Lig VAR 1 ve AVAR'da ise 4 kez görev yaptı.

23- Burak Pakkan, 450 bin 55 TL gelir elde etti. Pakkan; 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 10 kez 1'inci Lig, 1 kez de 2'nci Lig, hakem olarak düdük çaldı. Pakkan, 4'üncü hakem olarak Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 2, 1'inci Lig'de 1, 2'nci Lig'de 1 ve 3'üncü Lig Play-Off maçında 1 kez görev aldı. Burak Pakkan, Süper Lig AVAR'da 3, 1'inci Lig VAR'da 1 ve AVAR'da 5 kez görev yaptı.

24- Yasin Kol, 445 bin 800 TL gelir elde etti. Kol; 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 2 kez de 1'inci Lig'de görev aldı. Yasin Kol, 4'üncü hakem olarak Süper Lig'de 6 maça çıktı.

25- Ali Palabıyık, 437 bin 525 TL gelir elde etti. Palabıyık; Süper Lig 8, Türkiye Kupası 1, 1'inci Lig'de 1 maç hakem, 1 maçta VAR'da görev yaptı.

26- Erkan Özdamar, 427 bin 125 TL gelir elde etti. Özdamar; 10 Süper Lig, 4 Süper Lig 4'üncü hakem, 1 kez 3'üncü Lig ve 5 defa 1'inci Lig hakemi olarak görev yaptı. Erkan Özdamar, 1'inci Lig'de 1 kez VAR ve 3 kez de AVAR'da görev aldı.

27- Direnç Tosunoğlu, 421 bin 732 TL gelir elde etti. Tosunoğlu; Süper Lig'de 3, 1'inci Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda 2 kez düdük çaldı. Direnç Tosunoğlu, Süper Lig AVAR'da 2, 1'inci Lig AVAR'da ise 5 kez görev yaptı. Ayrıca 14 kez Süper Lig, 2 kez 1'inci Lig, ve 3'üncü Lig Play-Off maçında 1 kez 4'üncü hakem olarak görev aldı.

28- Turgut Doman, 416 bin 25 TL gelir elde etti. Doman; Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 3, 1'inci Lig'de 10, 3'üncü Lig Play-Off'ta 1 ve 2'nci Lig Play-Off maçlarında 1 kez düdük çaldı. Doman, Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda 2 ve 1'inci Lig'de 5 kez 4'üncü hakem olarak görev aldı. Turgut Doman ayrıca Süper Lig'de 2 kez AVAR, 1'inci Lig'de ise 5 kez VAR ve 3 kez de AVAR olarak görev yaptı.

29- Yiğit Arslan, 356 bin 775 TL gelir elde etti. Arslan; Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 2 ve 1'inci Lig'de 8 kez düdük çaldı. 1'inci Lig'de 3 kez AVAR görevi yapan Yiğit Arslan, Süper Lig'de 10 kez 4'üncü hakem olarak görev aldı.

VAR ve AVAR Hakemleri 7 milyon 274 bin 729 TL kazandı

TFF'nin 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı VAR ve AVAR listesinde yer alan 12 ismin 2022-23 sezonunda görev yaptıkları maçlarda elde ettikleri ortalama gelirler:

1- Serkan Tokat, 711 Bin 725 TL gelir elde etti. Tokat; Süper Lig'de 33 kez VAR, 29 kez AVAR, 1'inci Lig'de 17 kez VAR, 3 kez AVAR ve Türkiye Kupası'nda 1 kez VAR olarak görev aldı.

2- Alper Ulusoy, 689 bin 600 TL gelir elde etti. Ulusoy; Süper Lig'de 35 kez VAR, 22 kez AVAR. Türkiye Kupası'nda 1 kez VAR, 2 kez AVAR, 1'inci Lig'de ise 16 kez VAR olarak görev yaptı.

3- Mustafa İlker Coşkun, 673 bin 175 TL gelir elde etti. Coşkun; Süper Lig'de 25 kez VAR, 13 kez AVAR. Türkiye Kupası'nda 1 kez VAR, 1'inci Lig Play-Off'ta 1 kez VAR ve 1'inci Lig'de 24 kez VAR, 20 kez de AVAR olarak görev aldı.

4- Hakan Ceylan, 666 bin 725 TL gelir elde etti. Ceylan; Süper Lig'de 29 kez VAR, 22 kez AVAR. Türkiye Kupası'nda 2 kez VAR, 3'üncü Lig Play-Off'ta 1 kez VAR, 1'inci Lig'de ise 15 kez VAR, 5 kez de AVAR olarak görev yaptı.

5- Özgür Yankaya, 642 bin 550 TL gelir elde etti. Yankaya; Süper Lig'de 29 kez VAR, 17 kez de AVAR. Türkiye Kupası'nda 2 kez VAR, 1'inci Lig'de ise 18 kez VAR, 10 kez de AVAR olarak görev aldı.

6- Alper Çetin, 593 bin 925 TL gelir elde etti. Çetin; Süper Lig'de 16 kez VAR, 23 kez AVAR, Türkiye Kupası'nda 2 kez AVAR, 1'inci Lig'de ise 25 kez VAR ve 11 kez AVAR olarak görev yaptı.

7- Mustafa Öğretmenoğlu, 583 bin 850 TL gelir elde etti. Öğretmenoğlu; Süper Lig'de 25 kez VAR, 16 kez AVAR, Türkiye Kupası'nda 1 kez, 1'inci Lig'de ise 17 kez VAR, 8 kez de AVAR olarak görev aldı.

8- Emre Malok, 579 bin 750 TL gelir elde etti. Malok; Süper Lig'de 15 kez VAR, 15 kez AVAR. Türkiye Kupası'nda 1 kez VAR, 1 kez AVAR, 3'üncü Lig'de 1 kez VAR, 1'inci Lig'de ise 28 kez VAR ve 12 kez AVAR olarak görev yaptı.

9- Bülent Birincioğlu, 575 bin 775 TL gelir elde etti. Birincioğlu; Süper Lig'de 16 kez VAR, 20 kez AVAR, 1'inci Lig'de 23 kez VAR, 16 kez AVAR, 3'üncü Lig'de ise 1 kez AVAR olarak görev aldı.

10- Koray Gençerler, 574 bin 325 TL gelir elde etti. Gençerler; Süper Lig'de 21 kez VAR, 30 kez AVAR, Türkiye Kupası'nda 1 kez VAR, 1 kez AVAR, 1'inci Lig'de ise 10 kez VAR, 9 kez de AVAR olarak görev yaptı.

11- Erkan Engin, 540 bin 425 TL gelir elde etti. Engin; Süper Lig'de 20 kez VAR, 18 kez AVAR, Türkiye Kupası'nda 1 kez VAR, 1'inci Lig'de 15 kez VAR, 11 defa AVAR olarak görev aldı.

12- Onur Özütoprak, 442 bin 904 TL gelir elde etti. Özütoprak; Süper Lig'de 4 defa VAR, 10 kez AVAR, 4 kez de 4'üncü hakem, Türkiye Kupası'nda 1 kez orta hakem olarak görev yaptı. 1'inci Lig'de ise 4 kez düdük çaldı ve 15 kez VAR, 25 kez de AVAR'da yer aldı. Onur Özütoprak, 1 kez de 3'üncü Lig Play-Off maçında AVAR olarak görev aldı.





Süper Lig Hakemleri'nin 2022-23 sezonunda ne kadar kazandıkları belli oldu. (DHA)



1- Zorbay Küçük - 751 bin 260 TL

2- Abdulkadir Bitigen - 737 bin 200 TL

3- Ali Şansalan - 710 bin 900 TL pic.twitter.com/HsWabwTt0t — SPOR (@yenisafakspor) June 27, 2023



