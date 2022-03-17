Süper Lig’de Karadeniz derbisine doğru

Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesine sayılı haftalar kala komşusu Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Ligde 70 puanı bulanan bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılarak 1995-1996 sezonunun 30. haftasında elde ettiği 73 puan rekoruna ulaşmak isterken, ligde sıkıntılı günler geçiren komşusu Çaykur Rizespor ise 7. hafta sonra galibiyetle tanışarak gelecek haftalara umutlarını taşımayı planlıyor.

Trabzonspor deplasmanda 5 maçtır yenilmiyor

Lider Trabzonspor, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 5 maçı ise kaybetmedi. Karadeniz ekibi dış sahada en son yenilgisini 11 Aralık 2021’de Antalyaspor karşısında 2-1’lık skor ile alırken, söz konusu maçın ardından geçen 96 günlük sürede rakiplerine yenilmedi. Trabzonspor, son 5 deplasman maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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Çaykur Rizespor 7 maçtır kazanamıyor

Süper Lig’de 7, evinde ise 3 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ile ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Hamza Hamzaoğlu’nun ayrılmasının ardından takımın başına geçen Korkmaz, Galatasaray, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarından mağlubiyetleriyle ayrılmıştı.

Avcı, Korkmaz’a karşı üstün

Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 8 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Bülent Korkmaz, söz konusu maçlarda 4 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. Tek galibiyetini 2008-2009 sezonunda Galatasaray’ın başında 1-0’lık sonuçla aldı.



