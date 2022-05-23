Spor Süper Ligde sezonun en hırçın takımı belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig'de sezonun en hırçın takımı belli oldu

2021-2022 sezonunda 91 sarı ve 10 kırmızı kartla cezalandırılan Beşiktaş, en fazla kart gören ekip oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Süper Ligde sezonun en hırçın takımı belli oldu
Arşiv

Toplam 1519 sarı ve 93 kırmızı kartın gösterildiği ligde hafta başına 39,97 sarı ve 2,45 kırmızı kart kullanıldı. Beşiktaş'ın 91 sarı ve 10 kırmızı kartla en çok kart gören ekip olduğu ligde VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncular da 10 kez takımlarını eksik bıraktı.

Sezonu 94 sarı ve 4 kırmızı kartla tamamlayan Kasımpaşa da en fazla sarı kart gören ekip oldu.

Fraport TAV Antalyasporlu oyuncular sadece 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Şampiyon Trabzonspor da sezonu 60 sarı kartla en az sarı kart gösterilen ekip konumunda tamamladı.

En çok kırmızı kart görenler

Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano 4 kez kırmızı kart görürken Beşiktaş'tan Valentin Rosier 3, Ruben Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Valentin Eysseric (Kasımpaşa), Derrick Luckassen, Vegar Hedenstad (VavaCars Fatih Karagümrük) ve Francisco Montero (Beşiktaş) ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

En çok sarı kartla cezalandırılanlar

Yukatel Kayserisporlu İbrahim Akdağ gördüğü 11 sarı kartla en fazla sarı kartla cezalandırılan isim oldu. Welinton (Beşiktaş), Mario Balotelli (Adana Demirspor), Obinna Nwobodo (Göztepe), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Karim Hafes (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor) ve Tarkan Serbest (Kasımpaşa) 10 sarı kartla İbrahim Akdağ'ı takip etti.

En fazla kart gösterilen maçlar

Ligde Atakaş Hatayspor-Galatasaray ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarında hakemler 10'ar kez sarı kartını kullandı. Göztepe-Beşiktaş müsabakasında hakem 3 kırmızı kart gösterirken, 15 müsabakada da hakemler ikişer kez kırmızı kart gösterdi.

Toplam 11 müsabakada hakemler kartlarına hiç başvurmadı.

Ahmet Çakar 'yılın bidonu'nu seçti
SPOR
Ahmet Çakar 'yılın bidonu'nu seçti


Köyde tek başına

Köyde tek başına

'Vefat eden eşini yalnız bırakmamak' için ayrılmıyor.
Duygulanıp ağlayanlar var

'Duygulanıp ağlayanlar var'

Sevgisini sokağa kadar taşıdı, Cumhurbaşkanını davet ediyor.
Sudenaz Akkuşa veda

Sudenaz Akkuş'a veda

​Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybetmişti: Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölcük Tersanesindeki törende konuşuyor.

​Aksu sahilinde değişen bir şey yok.

​20 yıllık atıl araziyi yüksek gelirli tarım alanı yaptı.

​İki bölgeyi birbirine bağlayacak: Bugün hizmete açıldı.

Terör örgütü PKK/HPG'nin kritik ismi etkisiz hale getirildi.

Doğumda köprücük kemiği kırıldı, vücudu mosmor oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.