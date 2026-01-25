Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig’de VAR ve AVAR’da görev alacak hakemler belli oldu (25 Ocak 2026)

Süper Lig’de VAR ve AVAR’da görev alacak hakemler belli oldu (25 Ocak 2026)

13:2625/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
VAR hakemleri belli oldu
VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 4 karşılaşmada VAR ve AVAR’da görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftası bugün oynanacak 4 müsabakayla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçlarda VAR’da ve AVAR’da görev yapacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Göztepe arasında saat 20.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da da Suat Güz görev yapacak.Gaziantep FK ile Konyaspor arasında saat 14.30’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ile Kerem İlitangil yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Berkay Erdemir olacak. Mücadelede VAR’da Özgür Yankaya, AVAR’da da Anıl Usta yer alacak.

Çaykur Rizespor’un, Corendon Alanyaspor’u konuk edeceği maç saat 17.00’de başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Mücadelede VAR’da Onur Özütoprak, AVAR’da da Mehmet Salih Mazlum görev alacak.

Antalyaspor ile Gençlerbirliği, saat 17.00’de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Coşkunses’in yardımcılıklarını Murat Şener ile Mert Bulut yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Aksu olacak. Mücadelede VAR’da Bülent Birincioğlu, AVAR’da da Abdullah Bora Özkara yer alacak.

#Süper Lig
#VAR
#AVAR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kilis kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Kilis kura çekimi tarih açıklandı mı, ne zaman?