Süper Lig'de yarış kızıştı: Zirveye Aslan pençesi Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide lider Beşiktaş’ı kendi sahasında konuk eden Galatasaray, rakibini eli boş gönderdi ve bitime iki hafta kala puan farkını 3’e indirdi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Babel, Falcao (Pen) ve Arda Turan kaydederken, siyah-beyazlı ekibe Ghezzal’ın (pen) tek sayısı yetmedi.

Umut Yılmaz 09 Mayıs 2021, 00:00 Son Güncelleme: 09 Mayıs 2021, 01:48 Yeni Şafak