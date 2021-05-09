Süper Lig'de yarış kızıştı: Zirveye Aslan pençesi

Süper Lig’in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı konuk ederken, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı: 3-1. Sarı-kırmızılı takım aldığı zafer sonrasında lider Beşiktaş ile puan farkını 3’e düşürürken, son 2 hafta kala şampiyonluk şansını sürdürdü. Şampiyonluğunu ilan etmek isteyen siyah-beyazlılar, 7 hafta sonra yenilirken, şansını son haftalara bıraktı. 2. dakikada Ghezzal’ın sağdan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Welinton’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı. 11’. dakikada Gedson Fernandes’in uzun pasıyla defans arkasına sarkan Babel, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.
- 38’de Ghezzal’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrasında Atiba, ceza sahası içerisinde Donk’un müdahalesiyle yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyerek penaltı kararı verdi. 42. dakikada penaltıyı kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Ghezzal, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi: 1-1. 44’de Gedson’un kullandığı serbest vuruşta bu kez Falcao, Atiba’nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı için düdük çaldı.
45+1’de Falcao, kendi kazandığı penaltıyı kullanmak için topun başına geçerken, şutunda fileleri sarstı: 2-1. 50’de Yedlin’in sağ kanattan açtığı ortaya ön direkte kafa vuran Onyekuru, kaleci Ersin’i geçemedi. 67’de Larin’in pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal bekletmeden şutunu çekerken, Muslera gol şansı vermedi. 77. dakikada Emre Kılınç’ın çizgiye ineren içeri çevirdiği topu oyuna yeni giren Arda Turan altıpas üzerinde boş kaleye göndererek skoru belirledi: 3-1.
Şampiyonluğu bırakmayacağız
- Galatasaraylı futbolcu Gedson, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İyi konsantre olduklarını söyleyen Gedson Fernandes, “Sadece bu maç değil, hocamız her maça bizi en iyi şekilde hazırlık yapıyor. Her maça hazırlandığımız gibi hazırlandık. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. İyi konsantre olduk. Rakiplere bakmadan, son 2 maçta 6 puan almaya çalışacağız. Odak noktamız bu olacak” dedi. Sarı kırmızılıların başarılı kalecisi muslera ise, “Bu maç bizim için bir mesaj maçıydı. Galatasaray bu yarışın içindedir ve yarışın en büyük adayıdır mesajını verdik. Oyunu iki yarıda da domine ettik. Kontrol hep bizdeydi. İyi oynadık. 3 puanı aldık. Futbol sürprizlere dolu. Her şey olabilir. Olmaz denilen şeyler daha önce oldu. 2 maçta 6 puana konsantreyiz. Ondan sonra ne yazık ki bizim elimizde değil. Rakiplerin puan kaybına bakacağız” dedi.