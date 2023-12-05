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Spor

Süper Lig'in fatihi Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2 sezondur Süper Lig'i domine ediyor. Sarı-kırmızılı takımla ilk sezonunda 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon 2,64'ü yakaladı.

Umut Yılmaz
09:57 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:25 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk ve öğrencileri ligde 14 maçta 37 puan topladı.
Okan Buruk ve öğrencileri ligde 14 maçta 37 puan topladı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takıma tarihinin en iyi dönemlerinden birisini yaşatmaya devam ediyor.


2020-21'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray'ı devralan Buruk, kısa sürede takımı bambaşka bir çehreye büründürdü. Başkan Dursun Özbek ve yönetimiyle iyi bir uyum yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, istediği kadronun kurulmasını sağladı. Neredeyse tüm oyuncularından katkı alan Buruk, ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı.




Müthiş ortalama

Süper Lig'de Galatasaray teknik direktörü olarak ilk sezonunu 2,44 puan ortalamasıyla şampiyon olarak tamamlayan Buruk, bu sezon Süper Lig'de 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle, puan ortalamasını 2,64e yükseltti.




Avrupa'da hedef büyük

Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme turu geçen Galatasaray, grup aşamasında Bayern Münih, Manchseter United ve Kopenhag'la rekabet içerisinde. Buruk ve öğrencileri son maçta Kopenhag'ı yenerek adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor.


Büyükler içinde değişmeyen tek isim

Okan Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken Beşiktaş'ta Valerien İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay; Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İsmail Kartal; Trabzonspor'da ise Orhan Ak, İhsan Derelioğlu, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı görev yaptı.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Okan Buruk
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