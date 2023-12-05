Süper Lig'in fatihi Buruk

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takıma tarihinin en iyi dönemlerinden birisini yaşatmaya devam ediyor.





2020-21'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray'ı devralan Buruk, kısa sürede takımı bambaşka bir çehreye büründürdü. Başkan Dursun Özbek ve yönetimiyle iyi bir uyum yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, istediği kadronun kurulmasını sağladı. Neredeyse tüm oyuncularından katkı alan Buruk, ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı.













Müthiş ortalama





Süper Lig'de Galatasaray teknik direktörü olarak ilk sezonunu 2,44 puan ortalamasıyla şampiyon olarak tamamlayan Buruk, bu sezon Süper Lig'de 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle, puan ortalamasını 2,64e yükseltti.













Avrupa'da hedef büyük





Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme turu geçen Galatasaray, grup aşamasında Bayern Münih, Manchseter United ve Kopenhag'la rekabet içerisinde. Buruk ve öğrencileri son maçta Kopenhag'ı yenerek adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor.





Büyükler içinde değişmeyen tek isim





Okan Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken Beşiktaş'ta Valerien İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay; Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İsmail Kartal; Trabzonspor'da ise Orhan Ak, İhsan Derelioğlu, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı görev yaptı.















