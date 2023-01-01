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Spor
Süper Lig'in ilk yarısında 13 futbolcu formasını kaptırmadı
Süper Lig'de tamamlanan ilk yarıda 13 futbolcu, 18 müsabakanın tamamında 90'ar dakika süre aldı.
14:16 . 17/01/2023 Salı
AA
Attila Szalai

Attila Szalai

Ligde 2022-2023 sezonunun ilk yarısı, hafta sonunda yapılan maçlarla tamamlandı. 19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de takımlar, birer haftayı bay geçti. 10 farklı takımdan 13 futbolcu, yapılan 18 karşılaşmanın tamamında 90'ar dakika süre alarak istikrarlı bir performans sergiledi.


Adana Demirspor'da Jonas Svensson ve Ertaç Özbir, Arabam.com Konyaspor'da Guilherme ve Amir Hadziahmetovic, Atakaş Hatayspor'da Erce Kardeşler, Bitexen Giresunspor'da Onurcan Piri, Fenerbahçe'de Attila Szalai ile Altay Bayındır, Galatasaray'da Victor Nelsson, Gaziantep FK'de Günay Güvenç, İstanbulspor'da David Jensen, MKE Ankaragücü'nde Nihad Mujakic ve Yukatel Kayserispor'da Onur Bulut, toplamda bin 620 dakikayla ilk yarının en istikrarlı futbolcuları oldu.


En istikrarlılar kaleciler ve savunma oyuncuları

İlk yarıda formasını kaptırmayan futbolculara bakıldığında kaleciler ve savunma oyuncularının fazlalığı dikkati çekiyor. Ligin ilk 18 maçlık bölümünde tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kalan 13 futbolcunun 6'sını file bekçileri oluşturdu. Diğer 7 futbolcunun 6'sının da savunma oyuncularının olduğu görüldü. Müsabakaların tamamında sahada kalan oyuncular arasında orta sahada görev yapan tek futbolcu Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic oldu.


34 futbolcu her maç sahada

Süper Lig'in ilk yarısında toplamda 34 futbolcu 18 maçın tamamında en az 1 dakika sahaya çıktı.





#FUTBOL
#SÜPERLİG
#Attila Szalai
1 saat önce
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Süper Lig'in ilk yarısında 13 futbolcu formasını kaptırmadı
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