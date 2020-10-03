SÜPER LİG

Süper Lig'in yıldızı zemine isyan etti: Futbolcu sağlığı hiçe sayılıyor

Süper Lig'de sezon başından bu yana futbol sahalarının durumu tartışılıyor. Konuyla ilgili Süper Lig'in yıldızı oynayacakları maç öncesi yaptığı paylaşımla yetkilileri adeta göreve davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'de saha zeminleri tartışma konusu oldu.

Süper Lig'de saha zeminleri tartışma konusu oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması öncesinde konuk ekibin yıldız futbolcusu Lukas Podolski yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Futbol sahasının zemininin ne kadar kötü bir durumda olduğunu gözler önüne seren Alman futbolcu, bu paylaşımıyla yetkilileri göreve davet etti.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında sarı kırmızılıların kaptanı Arda Turan da Türk Telekom'un zemininden şikayet etmiş ve 'pas oyunu oynayan takımlar için bu zeminler çok zor' ifadelerini kullanmıştı.

Futbolseverler ve sahadaki futbolcular zeminlerin düzelmesi için yetkililerin gerekeni yapmasını istiyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Kayserisporlu yıldız futbolcudan insanlık der...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.