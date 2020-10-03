Süper Lig'in yıldızı zemine isyan etti: Futbolcu sağlığı hiçe sayılıyor

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması öncesinde konuk ekibin yıldız futbolcusu Lukas Podolski yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Futbol sahasının zemininin ne kadar kötü bir durumda olduğunu gözler önüne seren Alman futbolcu, bu paylaşımıyla yetkilileri göreve davet etti.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında sarı kırmızılıların kaptanı Arda Turan da Türk Telekom'un zemininden şikayet etmiş ve 'pas oyunu oynayan takımlar için bu zeminler çok zor' ifadelerini kullanmıştı.

Futbolseverler ve sahadaki futbolcular zeminlerin düzelmesi için yetkililerin gerekeni yapmasını istiyor.