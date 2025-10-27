Tammy Abraham'dan maç sonu flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların golcü ismi Tammy Abraham'dan Fenerbahçe derbisi mesajlı bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Siyah-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak yine puan kaybı yaşadı.
Mücadele sonrası siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Tammy Abraham'dan flaş bir paylaşım geldi. Maçın 32. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Abraham, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımda, "Siz taraftarlar bundan daha fazlasını hak ediyorsunuz. Derbide sizi gururlandırmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 10 maça çıkan Tammy Abraham, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.