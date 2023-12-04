Tarihin en iyi Galatasaray'ı

Trendyol Süper Lig'deki son maçında Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenerek çıkışını sürdüren Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 37 puan elde eden sarı-kırmızılılar, 14 maçlık periyotlar itibarıyla tarihinin en iyi performansını sergiledi. Galatasaray, bu süreçte Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Ankaragücü Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Pendikspor'u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar sadece Hatayspor'a yenildi.

















Deplasmanda da öne geçti





Galatasaray, deplasman performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde konuk olduğu 8 maçta 6 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyetle 19 puan aldı. Galatasaray, ligde ilk 8 deplasman maçları değerlendirmeye alındığında son 18 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. 2005-06'da da ilk 8 deplasmanda 19 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2000-01'de ise aynı periyotta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucu 21 puan elde etmişti.













3 puanlı sistemde en az golü yedi





Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88'den beri ilk 14 maçlar itibarıyla Galatasaray en az gol yediği sezonu geçiriyor. Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan bölümünde kalesinde sadece 8 gol gördü. Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, 14 maçın 8'inde kalesini gole kapattı. Galatasaray, rakip fileleri ise 28 kez havalandırdı.





Ziyech sırtlıyor





Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, son dönemde gösterdiği başarılı performansla takımını sırtlıyor. Yaz transfer döneminde alınan Ziyech, Manchester United maçında frikikten 2 gol atarak takımına puan kazandırırken, son olarak Pendikspor maçında da ceza sahası dışından şık bir gole imza attı. Teknik direktör Okan Buruk'un da gözüne giren 30 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı takımın değişilmez oyuncuları arasına girdi. Bu sezon, Galatasaray ile 11 maça çıkan Ziyech, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.









Joker Barış





Bu sezon teknik direktör Okan Buruk tarafından forvet, forvet arkası, sağ açık ve sol açık olarak görev verilen Barış Alper Yılmaz, Pendikspor maçının ikinci yarısında da sol bek olarak görev yaptı. Burada da Buruk'tan tam not alan milli futbolcu, sol bek rotasyonuna eklenirken, Alman ve İtalyan kulüpleri tarafından yakından izleniyor.













Sağlık ekibi mesaide





Galatasaray sağlık heyeti, bugünlerde ekstra mesai yapıyor. Manchester United maçında iğneyle sahaya çıkan Zaha ve Abdülkerim, ağrıları nedeniyle Pendik deplasmanında dinlendirildi. İki oyuncu da Adana Demirspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Pendik maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın da hızlı şekilde iyileşmesi için ekstra çaba sarf edilecek.





Buruk'tan izin ödülü





Galatasaray, son 8 günde 3 maça çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk oyuncularını 2 gün izinle ödüllendirdi. Yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olman sarı-kırmzılılar, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacak.











