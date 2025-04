Tarık Biberovic hedeflerini açıkladı! "Hayalim..."

Her zaman öz güvenli bir oyuncu olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki forvet, "Öz güven, çalışmaktan geliyor. Bir de iyi oynadığınızda kazandığınız öz güven var. Kendime güveniyorum ve en yüksek seviyelere geleceğimi biliyorum. 34 maça çıktığınızda ve iyi oynadığınızda bu size başka bir öz güven katıyor. İnşallah, bunun üzerinde çalışmaya devam edersem daha yüksek seviyelere geleceğim." diye konuştu.

Play-off'taki diğer eşleşmeler hakkında da görüşlerini paylaşan Tarık, "Monaco ve Olympiakos'un turu geçebileceğini düşünüyorum. Dörtlü Final'de Türk derbisi olma ihtimali var. Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR'u geçerse hiç şaşırmam. Her şey olabilir." dedi.

"Her hoca benim hayatıma, oyun tarzıma ve felsefeme başka bir şey kattı. Ancak Saras (Jasikevicius), gerçekten kariyerimi değiştiren başantrenör olabilir. Beni istikrarlı bir şekilde oynattı ve bana güvendi. Çok hata yaptığım zamanlarda geleceğimi düşünerek beni sahada tuttu. Ben de bu sayede geliştim. Saras'ın çok güzel hazırlıkları var. Bir takımın başarılı olmasını istiyorsan liderin hoca olması gerekiyor. Saras, bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Çok iyi bir düzenimiz var. Ben sürekli 'Bu mu daha iyi, şu mu daha iyi?' diye düşünüyordum. Neyi yapacağımı bilmiyordum. Saras, 'Bir şeyin üzerine gideceksin ve istikrarlı olacaksın.' dedi. İstikrar konusunda ve oyunumda bana çok yardımcı oldu. Basketbolumu geliştirdiğimi düşünüyorum. Pick and roll oynatmaya başladı. Bire birleri ve post up'ları geliştirdim. Savunmada bana daha çok görev vermeye başladı. Bana 1, 2, 3 ve 4 numara pozisyonlarında oynayabileceğimi söyledi. Bunu duyduğunuzda siz de kendinize daha çok sorumluluk veriyorsunuz. Bunu yapmak istediğinizde her gün daha motive oynuyorsunuz."