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Tek forvet Falcao

Kayserispor maçına 4-4-2 ile başlayan Galatasaray, Rizespor karşılaşmasında yeniden tek forvete dönecek.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Falcao bu sezon 13 maçta, 8 gol ve 2 asistle oynadı.
Falcao bu sezon 13 maçta, 8 gol ve 2 asistle oynadı.

Süper Lig’de 3-0 kazandıkları Kayserispor maçına 4-4-2 formasyonuyla çıkan Galatasaray’da teknik heyet, çift forvetten vazgeçiyor. Kayseri deplasmanında Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed’i ileri uçta birlikte oynatan teknik ekip, maçın ikinci yarısında tek forvete dönmüştü.

Teknik kadronun, takımın 4-4- 2 performansından memnun kalmadığı, bu sebeple cuma günkü Çaykur Rizespor maçına tek santrforla çıkmayı planladığı öğrenildi. Son dönem performansı sebebiyle Falcao’nun formaya daha yakın olduğu, Mustafa Muhammed’in ise Rize karşısında yedek soyunabileceği ifade ediliyor.

  • Kanatlarda çifte değişiklik
  • Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında kanatlarda değişikliğe gidecek. Emre Akbaba ve Emre Kılınç yedeğe çekilip, Kayseri maçında sonradan oyuna girip 2 gol atan Onyekuru ile 1 asist yapan Feghouli oynayacak.

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