TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri duyurdu

21:3531/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
AA
TFF, FIFA kokartı takacak isimleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. 1 Ocak itibariyle geçerli olacak FIFA tarafından onaylanan liste şu şekilde...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi.


TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:

- FIFA Hakemi

Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın


- FIFA Yardımcı Hakemi

Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa


- FIFA Video Yardımcı Hakem

Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay


- FIFA Futsal Hakemi

Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam


- FIFA Plaj Futbolu Hakemi

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.



