TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. 1 Ocak itibariyle geçerli olacak FIFA tarafından onaylanan liste şu şekilde...
Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın
Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa
Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay
Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam
Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.