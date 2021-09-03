Spor Tolunay Kafkasın tercihi futbolseverlerin tepkisini çekti
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Tolunay Kafkas'ın tercihi futbolseverlerin tepkisini çekti

Ümit Milli Takımı'nın Belçika ile karşılaştığı maçta teknik direktör Tolunay Kafkas'ın 70. dakikada yaptığı oyuncu değişikliği tepki çekti. O dakikaya kadar sahanın en iyi isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz'ın kenara gelmesi hem tribünlerdeki seyircileri hem de sosyal medyadaki futbolseverleri kızdırdı. Ümit Milli Takımımız, karşılaşmadan 3-0 yenik ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolunay Kafkasın tercihi futbolseverlerin tepkisini çekti
Barış Alper Yılmaz, Belçika U21 takımıyla oynanan maçta dikkatleri üzerine çekti.

Ümit Milli Takımımızın Belçika'ya 3-0 yenildiği maçta teknik direktör Tolunay Kafkas tepki çekti. Alınan mağlubiyetin yanı sıra 70. dakikadaki oyuncu tercihi tartışma konusu olan Kafkas'a sosyal medyadan tepki mesajları atıldı.

70. dakikaya kadar sahanın en iyi isimlerinden biri olan Barış Alper'in oyundan çıkmasını eleştiren futbolseverler mağlubiyetin bir sebebini de buna bağladı.

İşte Barış Alper Yılmaz'ın Belçika maçındaki bazı aksiyonları ve genç oyuncu için yazılan mesajlar;

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