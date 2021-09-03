Tolunay Kafkas'ın tercihi futbolseverlerin tepkisini çekti

Ümit Milli Takımımızın Belçika'ya 3-0 yenildiği maçta teknik direktör Tolunay Kafkas tepki çekti. Alınan mağlubiyetin yanı sıra 70. dakikadaki oyuncu tercihi tartışma konusu olan Kafkas'a sosyal medyadan tepki mesajları atıldı.

70. dakikaya kadar sahanın en iyi isimlerinden biri olan Barış Alper'in oyundan çıkmasını eleştiren futbolseverler mağlubiyetin bir sebebini de buna bağladı.

İşte Barış Alper Yılmaz'ın Belçika maçındaki bazı aksiyonları ve genç oyuncu için yazılan mesajlar;

#YRW🦁



Emre Tilev'in anlatımıyla Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu;pic.twitter.com/84DiaWxokh — Yellow Red Wall 🦁 (@yellowredwall) September 3, 2021

👀Yıkılmıyor Barış Alper. pic.twitter.com/zP6rDcdniU REKLAM September 3, 2021

barış alper yılmaz az önce belçika’nın sağ kanadına tünel açtı. karşısına kim çıkarsa çıksın eze eze bir şekilde gidiyor çocuk, alt ligdeki kasaplara ve semt abilerine karşı da böyleydi — gasperini (@kasaptarkovz) September 3, 2021

Barış Alper çıktığına göre maçı kapatma vaktimiz geldi. — AIOS (@AIOSTUR) September 3, 2021

İkinci yarının en iyilerinden birisiydi bence Barış Alper. Anlam veremedim değişikliğe. — Ernesto (@fenernesto) September 3, 2021

baris alper’in patlayicilik seviyesi pic.twitter.com/kPXGO2iypW — emirhan (@lukakumagics) September 3, 2021

Barış Alper Yılmaz sen muhteşem bir detaysın. REKLAM September 3, 2021