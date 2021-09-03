Tolunay Kafkas'ın tercihi futbolseverlerin tepkisini çekti

Ümit Milli Takımımızın Belçika'ya 3-0 yenildiği maçta teknik direktör Tolunay Kafkas tepki çekti. Alınan mağlubiyetin yanı sıra 70. dakikadaki oyuncu tercihi tartışma konusu olan Kafkas'a sosyal medyadan tepki mesajları atıldı.
70. dakikaya kadar sahanın en iyi isimlerinden biri olan Barış Alper'in oyundan çıkmasını eleştiren futbolseverler mağlubiyetin bir sebebini de buna bağladı.
İşte Barış Alper Yılmaz'ın Belçika maçındaki bazı aksiyonları ve genç oyuncu için yazılan mesajlar;
#YRW🦁
Emre Tilev'in anlatımıyla Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu;pic.twitter.com/84DiaWxokh
#YRW🦁
👀Yıkılmıyor Barış Alper. pic.twitter.com/zP6rDcdniU
👀Yıkılmıyor Barış Alper. pic.twitter.com/zP6rDcdniU— Galatasaray (@sanlicimbom_) September 3, 2021
barış alper yılmaz az önce belçika’nın sağ kanadına tünel açtı. karşısına kim çıkarsa çıksın eze eze bir şekilde gidiyor çocuk, alt ligdeki kasaplara ve semt abilerine karşı da böyleydi
barış alper yılmaz az önce belçika’nın sağ kanadına tünel açtı. karşısına kim çıkarsa çıksın eze eze bir şekilde gidiyor çocuk, alt ligdeki kasaplara ve semt abilerine karşı da böyleydi— gasperini (@kasaptarkovz) September 3, 2021
Barış Alper çıktığına göre maçı kapatma vaktimiz geldi.
Barış Alper çıktığına göre maçı kapatma vaktimiz geldi.— AIOS (@AIOSTUR) September 3, 2021
İkinci yarının en iyilerinden birisiydi bence Barış Alper. Anlam veremedim değişikliğe.
İkinci yarının en iyilerinden birisiydi bence Barış Alper. Anlam veremedim değişikliğe.— Ernesto (@fenernesto) September 3, 2021
baris alper’in patlayicilik seviyesi pic.twitter.com/kPXGO2iypW
baris alper’in patlayicilik seviyesi pic.twitter.com/kPXGO2iypW— emirhan (@lukakumagics) September 3, 2021
Barış Alper Yılmaz sen muhteşem bir detaysın.
Barış Alper Yılmaz sen muhteşem bir detaysın.— sude|Gedson Nöbeti🚬 (@FTcisude_) September 3, 2021
🔥🚀 Barış Alper Yılmaz Durdurulamıyor
🔥🚀 Barış Alper Yılmaz Durdurulamıyor— Parcalihooliganism (@Prcliholiganism) September 3, 2021