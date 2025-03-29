Toronto Raptors'tan üst üste 3. galibiyet

NBA'de 7 maç oynandı. Toronto Raptors, Scotiabank Arena'de konuk ettiği Charlotte Hornets'u mağlup etti. Jakob Poeltl 24 sayı ve 12 ribaunt, Immanuel Quickley 19 sayı, Scottie Barnes ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Mark Williams'ın 18 sayı, 12 ribaunt ve DaQuan Jeffries'in 15 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.