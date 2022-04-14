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Torrent şans isteyecek

Galatasaray camiasında kredisini tamamen tüketen teknik direktör Domenec Torrent, görevinden ayrılmayı düşünmüyor. İspanyol teknik adam, yeni seçilecek yönetimden kontratını tamamlayabilmek için kendisine süre verilmesini bekleyecek.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Torrent şans isteyecek
Domenec Torrent

Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, istenilen başarıyı yakalayamadı. İspanyol çalıştırıcı, 14 maçta sadece 4 kez kazandı.

Hem ligde hem de Avrupa’da başarısız sonuçlar alan Torrent, bu ay sonunda gerçekleştirilecek seçime girecek başkan adaylarının da gözüne giremedi.

Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre sarı-kırmızılı takımla 2023 yılına kadar kontratı bulunan Torrent görevini bırakmak istemiyor. Yakın çevresine, “Bu takımı ben kurmadım. Bu takımla sezon başı kampı geçirmedim” diye yakınan Torrent’in yeni gelecek yönetime sunmak için bir rapor hazırladığı ve kontratını tamamlamak için de izin isteyeceği öğrenildi.

Torrent, yeni yönetime kendi kurduğu kadro ve takımla geçireceği sezon başı kampıyla yapabileceklerini anlatacak. Yeni yönetim, Torrent’i göndermek isterse 1.5 milyon tazminat verecek.

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