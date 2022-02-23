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Torrent ve yönetim nefes aldı

Göztepe deplasmanında aldığı galibiyetle 3 puan hasretini dindiren Galatasaray’da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Domenec Torrent rahat bir nefes alırken, üstlerindeki baskı azaldı. Elmas, son 1 ayda gerçekleştirdiği büyük operasyonun ilk meyvesini aldı.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Torrent ve yönetim nefes aldı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Domenec Torrent

Galatasaray, uzun süre hasret kaldığı galibiyete Göztepe deplasmanında kavuştu. Sarıkırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra ilk kez 3 puan kazandı. Terim’in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent hem ilk galibiyetini aldı hem de gelecek adına kredi kazandı. Üst üste alınan puan kayıplarının ardından camia ve taraftarlardan ağır eleştiriler alan ve istifaya davet edilen başkan Burak Elmas da rahat bir nefes aldı.

Elmas Florya'yı değiştirdi

Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim’in görevine son verdikten sonra Florya’da yeni bir düzen kurmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık bir ay boyunca neredeyse gece gündüz çalışan başkan Burak Elmas, Metin Oktay Tesisleri’nde görev yapan birçok ismin görevine son verdi. İlk olarak Domenec Torrent A takımı teknik direktörlük görevine getirildi ve yardımcı antrenörler de değiştirildi. Bu dönemde Luis Campos’u sportif danışman olarak alan başkan Burak Elmas, sportif direktörlüğe İtalyan spor adamı Pasquale Sensibile’yi getirdi. Yetersiz görülen scout (Futbolcu İzleme) ekibinin başına da İspanyol şef atandı.

  • Torrent gece gündüz çalıştı
  • Galatasaray’ı yeniden ayağa kaldırmak isteyen Domenec Torrent, tesislere ilk giren ve son çıkan isim oldu. İspanyol çalıştırıcının üzerinde durduğu, duran top çalışmaları sonucu sarı-kırmızılı takım, Kayserispor’un ardından Göztepe’yi de yendi. Fatih Terim döneminde takımın lideri olan Arda Turan, Torrent’in gelişiyle geri plana çekildi. Liderliği alan ve takımı yemeğe çıkaran Gomis, farkını gösterirken, Göztepe karşısında galibiyeti getirdi. Terim’in büyük umutlarla transfer ettiği Morutan ve Cicaldau gözden düşerken, Torrent’in yeni jokeri Emre Kılınç oyuna girip Göztepe maçının seyrini değiştirdi. Omar da sağ beki Boey’den teslim aldı.

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