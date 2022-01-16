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Torrent'e özel maddeler

Galatasaray’da 1.5 yıllığına takımın başına getirilen ve yıllık 1 milyon Euro alacağı öğrenilen teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılıları dördüncü bile yapsa ekstra ücret kazanacak. Memnun kalınmazsa tazminatsız gönderilecek.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Torrente özel maddeler
Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında ilk maçına Hatay'da çıkacak.

Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Domenec Torrent’in kontratında dikkat çeken detaylar olduğu kaydedildi.

İspanyol çalıştırıcının yıllık yaklaşık 1 milyon Euro kazanacağı öğrenilirken, sözleşmesinde özel maddeler olduğu da bildirildi.

59 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılıları 2'nci, 3'üncü ya da 4'üncü yapması halinde bonus kazanacak. Galatasaray, Torrent’in performansından memnun kalmazsa tazminatsız yollarını ayırabilecek.

Bu arada futbolda yeniden yapılanmaya giden Galatasaray’ın, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaştığı belirtildi.

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