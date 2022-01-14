Torrent'ten sert önlemler

Galatasaray’ın çiçeği burnunda teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Önceki gün Galatasaray ile ilk idmanına çıkan İspanyol çalıştırıcı, takıma 2 gün üst üste çift idman yaptırdı. Sarı-kırmızılı takımın birçok maçını izleyen 59 yaşındaki teknik adam, takımın kondisyon olarak geride olduğunu tespit etti.

Torrent’i bir hafta içerisinde 3 önemli mücadele bekliyor. İspanyol çalıştırıcı, bu 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak ve Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Pazar günü Hatayspor deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılı takım, 20 Ocak’ta Kasımpaşa ve 23 Ocak’ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

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Formsuzlar topun ağzında

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Başkan Burak Elmas ise Torrent’ten kısa süre içerisinde bir rapor bekliyor. İspanyol teknik direktörün raporu doğrultusunda bazı isimler kadro dışı kalabilir. Formsuz halleriyle dikkat çeken isimler kısa süre içerisinde kendilerini gösteremezlerse yaptırımla karşılaşabilecekleri öğrenildi.

İsmail Çipe, Oğulcan, Arda, Emre ve Aytaç’ın topun ağzında olduğu ifade edildi.

Öncelik kaleci transferi

Galatasaray, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Muslera’nın sakatlanmasının ardından kaleye geçen İsmail Çipe, sergilediği performansla ümit vermezken, teknik direktör Domenec Torrent, yönetimden kaleci transfer edilmesini istedi. Gündeme gelen ilk isim ise PSG’den Sergio Rico.

Sergio Rico bu sezon sadece bir maçta forma giydi.

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