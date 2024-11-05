Tottenham'a karşı çifte bela

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, dersine sıkı çalışıyor.





Süper Lig'de haftayı 'BAY' geçen sarı-kırmızılı takım, Tottenham maçına odaklandı. Beşiktaş ve Elfsborg karşılaşmalarına takımını çift forvet çıkaran Buruk, İngiliz ekibine karşı da Icardi ve Osimhen'i birlikte oynatmayı planlıyor. Cezası sona eren Muslera da Tottenham maçıyla Avrupa serüvenine devam edecek.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2'si Avrupa Ligi'nde, 4'ü Süper Lig'de şu ana kadar toplamda 6 gol kaydetti.





Diziliş belli değil





RAMS Park'ta oynanacak maçta taraftarı önünde UEFA Avrupa Ligi'nin favori takımlarından Tottenham'ı devirmek isteyen Okan Buruk, dizilişini ise henüz belirlemedi. Elfsborg karşısında 3'lü, Beşiktaş derbisinde de 4'lü defansla takımını oynatan tecrübeli çalıştırıcı, İngiliz ekibine karşı defans kurgusunu henüz kurmadı. Maça kadar idmanlarda iki sistemi de deneyecek olan Buruk, son idmandan sonra kararını verecek.





Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in, biri Avrupa Ligi'nde, ikisi Süper Lig'de olmak üzere şu ana kadar 3 golü bulunuyor.





Zemini beğendi





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir yandan Tottenham maçı için takımını hazırlarken, diğer yandan da Kemerburgaz Tesisleri'ndeki durumu kontrol ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, yaptığı son kontrollerin ardından Kemerburgaz'ın zeminine tam not verdi. Buruk'un onay vermesi halinde takım 2025 yılında yeni tesislere geçecek.





Okan Buruk takımı Tottenham maçına hazırlıyor.





Galatasaray hücum çalıştı





Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ingiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başlarken, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi. Antrenman öncesinde genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın doğum günü kutlandı.























