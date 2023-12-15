Trabzon'da Bakasetas zirvesi

Yunanistan Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Poyet, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan bordo-mavili takımdaki Yunan oyuncuların durumuyla ilgili bilgi almak için Trabzon'a geldi. Dün, önce bordo-mavili takımın antrenmanını izleyip antrenman sahasında ayaküstü konuşan ikili, daha sonra Trabzonspor tesislerinde bir araya gelerek 2 saatlik bir görüşme yaptı.

Teknik adamların zirvesinde Yunanistan Milli Takım forması da giyen Bakasetas, Fountas ve Kourbelis'in performansları ve son durumları konuşuldu. Görüşmede ayrıca mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Bakasetas'ın sözleşme yenileme konusundaki kararsızlığının da konuşulduğu öğrenildi.

Her iki teknik adamın da Bakasetas'ın Trabzonspor ve milli takımdaki performansının orantılı olduğu görüşünde birleştiği ve bordo-mavili takımda futbola devam etmesinin daha iyi olacağını ifade ettikleri öğrenildi. Poyet, Avcı ile görüşmesinin ardından ise Bakasetas, Fountas ve Kourbelis ile görüştü. Sağlık ve moral yönünden oyuncuların değerlendirmesini alan teknik adam, üç futbolcuya başarılar diledi. Poyet'in Bakasetas'a da sözleşme yenileme konusunda telkinde bulunduğu, bunun kendisi ve milli takım için daha iyi olacağını söylediği belirtildi.