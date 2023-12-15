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Spor

Trabzon'da Bakasetas zirvesi

Yunanistan Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Poyet, Bakasetas, Fountas ve Kourbelis'le ilgili teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı. İki teknik adam, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bakasetas'ın Trabzonspor'da kalması gerektiği görüşünde birleşti.

Ali Kemal Yazıcı
09:19 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:24 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Abdullah Avcı ile Gustavo Poyet takımdaki Yunan futbolcuların durumunu konuştu.
Abdullah Avcı ile Gustavo Poyet takımdaki Yunan futbolcuların durumunu konuştu.

Yunanistan Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Poyet, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan bordo-mavili takımdaki Yunan oyuncuların durumuyla ilgili bilgi almak için Trabzon'a geldi. Dün, önce bordo-mavili takımın antrenmanını izleyip antrenman sahasında ayaküstü konuşan ikili, daha sonra Trabzonspor tesislerinde bir araya gelerek 2 saatlik bir görüşme yaptı.


Teknik adamların zirvesinde Yunanistan Milli Takım forması da giyen Bakasetas, Fountas ve Kourbelis'in performansları ve son durumları konuşuldu. Görüşmede ayrıca mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Bakasetas'ın sözleşme yenileme konusundaki kararsızlığının da konuşulduğu öğrenildi.




Görüş birliği çıktı

Her iki teknik adamın da Bakasetas'ın Trabzonspor ve milli takımdaki performansının orantılı olduğu görüşünde birleştiği ve bordo-mavili takımda futbola devam etmesinin daha iyi olacağını ifade ettikleri öğrenildi. Poyet, Avcı ile görüşmesinin ardından ise Bakasetas, Fountas ve Kourbelis ile görüştü. Sağlık ve moral yönünden oyuncuların değerlendirmesini alan teknik adam, üç futbolcuya başarılar diledi. Poyet'in Bakasetas'a da sözleşme yenileme konusunda telkinde bulunduğu, bunun kendisi ve milli takım için daha iyi olacağını söylediği belirtildi.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Gustavo Poyet
#Anastasios Bakasetas
24 dakika önce
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