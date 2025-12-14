Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda El Bilal 38. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bordo-mavililerin golleri dakika 25' Ernest Muçi, 63' Oulai ve 84' Zubkov'dan geldi. Beşiktaş'ın gollerini ise 18' Tammy Abraham ve 22' ile 31' Vaclav Cerny (2) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ta El Bilal-Toure, 38. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Tammy Abraham, 22 ile 31. dakika Vaclav Cerny (2) kaydetti.
Bordo-mavililerin gollerini ise 25. dakikada Ernest Muçi, 63. dakikada Oulai ve 84. dakikada Zubkov attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 35 puanla 2. sırada kaldı ve zirveyle arasındaki fark 4'e çıktı. Beşiktaş 26 puanla 5. sırada yer aldı.
Fırtına, bir sonraki hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kara-kartal ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
18' Rashica'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top savunmadan sekiyor. Pozisyonun devamında El Bilal Toure'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Tammy Abraham, hafif sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.
22' El Bilal Toure'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Vaclav Cerny, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.
25' Zubkov'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Ernest Muci, ceza alanının hemen içerisinden gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2.
31' Hızlı gelişen atakta Tammy Abraham, Milot Rashica, Vaclav Cerny arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Vaclav Cerny, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-3.
38' Beşiktaş 10 kişi kalıyor! Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında El Bilal Toure'nin, Ozan Tufan'a arkadan yaptığı kontrolsüz sonrasında hakem Ali Şansalan, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek El Bilal Toure'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
48' Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza alanında topla buluşan Vaclav Cerny'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta Andre Onana topu uzaklaştırmayı başardı.
56' Ernest Muci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başardı.
63' Zubkov'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Christ Inao Oulai'ye çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu'nu yanıltarak solundan ağlarla buluştu: 2-3.
71' Benjamin Bouchouari'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başardı.
90+4' Trabzonspor gole yaklaştı! Pozisyonun devamında Felipe Augusto'nun yaptığı kafa vuruşunda Ersin Destanoğlu'nun çeldiği top üst direkten geri geldi.