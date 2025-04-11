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Trabzonspor açıkladı: Dev projede imzalar atıldı

Trabzonspor açıkladı: Dev projede imzalar atıldı

09:5911/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor’un İstanbul’da irtifak hakkına sahip olduğu kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzalanan protokol sayesinde kulübe gelir sağlayacak projenin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım atıldı.

Trabzonspor, “Kartal Tesisleri” için Emlak Konut GYO A.Ş. ile protokol imzaladı.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu; kamuoyunda “Kartal Tesisleri” olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzaladığımız protokol sayesinde yepyeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım attık.


Ayrıca; geçtiğimiz aylarda kulübümüze tahsisi tamamlanan, Akyazı’da yer alan 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut  GYO A.Ş. ile bir proje geliştirme konusunda anlaşma sağladık. Her iki projeyle ilgili tüm çalışmalar devam etmektedir.


Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.


Kartal Tesisleri ve Akyazı projelerinden elde edeceğimiz gelirle; kulübümüzün ekonomik gücünün adeta çağ atlayacağına, Trabzonspor tarihine kazınacak çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz."




#Trabzonspor
#Emlak Konut
#Kartal Tesisleri
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