Trabzonspor Baniya'yı KAP'a bildirdi

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Türk asıllı İtalyan oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Oyuncu ise 2023/24 sezonu için 750 bin euro, 2024/25 sezonu için 800 bin euro, 2025/26 sezonu için 850 bin euro, 2026/27 sezonu için 900 bin euro, 2027/28 sezonu için 1 milyon euro garanti ücret alacak.