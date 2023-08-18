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Spor

Trabzonspor Baniya'yı KAP'a bildirdi

Bordo-mavili kulüp, Karagümrük'ten defans oyuncusu Rayyan Baniya ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor, oyuncunun maliyetini de açıkladı.

15:08 . 18/08/2023 Friday
Yeni Şafak
Rayyan Baniya dün Trabzon'a gelmişti.

Rayyan Baniya dün Trabzon'a gelmişti.

Trabzonspor, 24 yaşındaki stoper Rayyan Baniya'yı renklerine bağladı.


Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Türk asıllı İtalyan oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


Bordo-mavililer, Baniya'nın bonservisi için Fatih Karagümrük'e 2.05 milyon euro ödeyecek.


Oyuncu ise 2023/24 sezonu için 750 bin euro, 2024/25 sezonu için 800 bin euro, 2025/26 sezonu için 850 bin euro, 2026/27 sezonu için 900 bin euro, 2027/28 sezonu için 1 milyon euro garanti ücret alacak.


Rayyan Baniya, Trabzonspor'da 2 numaralı formayı giyecek.





#Trabzonspor
#Rayyan Baniya
#Karagümrük
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