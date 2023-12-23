Bordo-mavililer, Gaziantep galibiyetinin ardından hükmen kazanmaları beklenen İstanbulspor maçı sonrası üst üste 3. maçında hanesine 3 puan yazdırmak için mücadele edecek. Kayserispor'un, son maçında Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından ilk 3 için umutları artan bordo-mavililer, bugün alacağı galibiyet ve İstanbul maçından gelecek muhtemel 3 puanla üçüncü sıraya yerleşmeyi planlıyor. İstanbulspor maçındaki ilk 11 büyük oranda bozulmayacak.

İstanbulspor maçında ağrıları nedeniyle oyundan çıkan Abdülkadir'le ilgili kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncunun sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği ve Başakşehir karşısında oynayıp oynamayacağının son kontrollerde netlik kazanacağı duyuruldu. Abdülkadir olmazsa yerine Bardhi'nin sahaya çıkması bekleniyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ise karşılaşma öncesi, taktik açıdan olduğu kadar mental açıdan da oyuncularını maça hazırlamak için uğraş verdi. Futbolda yaşanan olayların kendilerini etkilememesini isteyen deneyimli çalıştırıcı, takıma "Her zamanki gibi sadece sahada kalmalıyız" uyarısı yaptı.