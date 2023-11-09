Trabzonspor bu sezon ilk peşinde

Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında puan alması halinde bu sezon kendi adına bir ilki gerçekleştirecek





Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçından 7 puanla ayrılan Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçından da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bu sezon art arda ilk kez 4 maçta puanla ayrılacak ve yenilmezlik serisini de geliştirecek.













Bjelica ile 4 maçlık seri yok





Trabzonspor, takımdan ayrılan Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Hırvat çalıştırıcı yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan almış ancak üst üste 4 maçlık puan dönemi hiç yakalayamamıştı.





Trabzonspor, en son Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 8 maç art arda puanla ayrılma başarısı göstermişti. Avcı'nn istifa ettiği 2022-23 sezonunun 7. haftasında Gaziantep galibiyetiyle başlayan süreçte art arda 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.





Abdullah Avcı'nın ilk dönemindeki 8 maçlık serisi





Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2

Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor-Sivasspor: 1-0

Trabzonspor-Konyaspor: 2-2

Ankaragücü-Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0





Avcı'nun mevcut serisi





Trabzonspor-Alanyaspor: 1-0

Karagümrük-Trabzonspor: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-3















