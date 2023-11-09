|
Spor

Trabzonspor bu sezon ilk peşinde

Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, mağlubiyet yaşamadığı takdirde bu sezon ilk kez üst üste 4 maçta yenilmeden sahadan ayrılmış olacak. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Ali Kemal Yazıcı
10:18 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:34 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavililer Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında puan alması halinde bu sezon kendi adına bir ilki gerçekleştirecek


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçından 7 puanla ayrılan Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçından da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bu sezon art arda ilk kez 4 maçta puanla ayrılacak ve yenilmezlik serisini de geliştirecek.




Bjelica ile 4 maçlık seri yok

Trabzonspor, takımdan ayrılan Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Hırvat çalıştırıcı yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan almış ancak üst üste 4 maçlık puan dönemi hiç yakalayamamıştı.


Trabzonspor, en son Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 8 maç art arda puanla ayrılma başarısı göstermişti. Avcı'nn istifa ettiği 2022-23 sezonunun 7. haftasında Gaziantep galibiyetiyle başlayan süreçte art arda 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.


Abdullah Avcı'nın ilk dönemindeki 8 maçlık serisi

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2

Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor-Sivasspor: 1-0

Trabzonspor-Konyaspor: 2-2

Ankaragücü-Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0


Avcı'nun mevcut serisi

Trabzonspor-Alanyaspor: 1-0

Karagümrük-Trabzonspor: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-3





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 Kasım Cuma (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım'da otobüs, metro, tramvay, marmaray, vapur için açıklama