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Trabzonspor bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı başarılı bir sezon geçiriyor. Bordo-mavili takım 9 maçta, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspor bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Abdullah Avcı

Süper Lig’de milli ara sonrası sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

Bordo-mavili takım, bu sezon İstanbul takımları karşısında oynadığı 9 maçta, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 6 gol gören Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 21 puan topladı.

İstanbul takımlarına karşı 7 oyuncu fileleri havalandırdı

Bu sezon Trabzonspor’un İstanbul takımlarına karşı oynadığı 9 maçta 7 oyuncu rakip fileleri havalandırdı. İstanbul’un 6 takımına karşı en çok golü atan oyuncu ise 4 golle Bakasetas oldu. Bu oyuncuyu 2’şer golle Cornelius, Nwakaeme, Edin Vısca ve Abdulkadir Ömür takip etti. Djaniny ve Yusuf Sarı ise 1’er gol attılar.


Trabzonspor’un bu sezon İstanbul takımları karşısında aldığı sonuçlar şöyle:
4. hafta Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2
5. hafta Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1
9. hafta Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1
12. hafta Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2
14. hafta Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 2
19. hafta Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0
23. hafta Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 2
24. hafta Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 0
28. hafta Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1
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