Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması yaptı.
Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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