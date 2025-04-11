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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

18:3411/04/2025, Cuma
AA
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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması yaptı.


Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.


Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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