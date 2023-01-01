Trabzonspor derbi öncesi eksik çalıştı

Süper Lig’in 5’inci haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Bordo mavili takımın yeni transferi Ognjen Bakic de takıma katılıp antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavili takımda, sakatlığı süren Hüseyin ve Orsic, arka adalesinde ağrı yaşayan Teklic, mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan Göktan ve kendisi için planlanan özel antrenman sebebiyle Pepe de takımla idmana çıkmadı. Uzun süreli sakatlıktan çıkan Fernandez takımdan ayrı çalışma yaparken milli takımdan dönen Larsen takımla birlikte idman yaptı.