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Spor

Trabzonspor derbi öncesi eksik çalıştı

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımda Hüseyin Türkmen, Orsic, Göktan Gürpüz ve Teklic idmanda yer almadı. Joaquin Fernandez ile Nicolas Pepe ise takımdan ayrı çalıştı.

14:15 . 15/09/2023 Cuma
DHA
Bjelica takımı sıkı bir şekilde hazırlıyor.

Bjelica takımı sıkı bir şekilde hazırlıyor.

Süper Lig’in 5’inci haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Bordo mavili takımın yeni transferi Ognjen Bakic de takıma katılıp antrenmanda yer aldı.


Bordo-mavili takımda, sakatlığı süren Hüseyin ve Orsic, arka adalesinde ağrı yaşayan Teklic, mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan Göktan ve kendisi için planlanan özel antrenman sebebiyle Pepe de takımla idmana çıkmadı. Uzun süreli sakatlıktan çıkan Fernandez takımdan ayrı çalışma yaparken milli takımdan dönen Larsen takımla birlikte idman yaptı.


Trabzonspor’un son transferlerinden Ognjen Bakic de yeni takımına katılıp, Beşiktaş maçı hazırlıklarında yer aldı.


Bordo-mavililer Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.







#Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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